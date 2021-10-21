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【Chill Club】ERROR首次開騷姜濤仗義力撐　193為新歌MV公開招募女主角　

娛樂 11:32 2021/10/21

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姜濤力撐ERROR開騷。

《Chill Club The New Vibes》於昨晚（20日）完滿結束，組合ERROR、岑寧兒（Yoyo）、鄭欣宜（Joyce）和陳凱詠（Jace）施展渾身解數演出，嶄新的組合形式為樂迷帶來連番驚喜。一眾 歌手完騷後接受TOPick訪問，分享感受。 

ERROR於音樂會中各有獨唱環節，其中193首次獻唱未曝光的新歌，姜濤又於熒幕中「現身」跟193合唱《睡到三點》，帶來不少驚喜。

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完騷後193被問到想找誰人當MV女主角，他回應：「還未有想到，新歌需要一位有學生感覺的女演員，本來有想過找網店Model，導演又覺得未可交戲，現時也未想到一位清新，又可演學生的女主角，如果有的話可直接以私訊聯絡我。」

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同場加映：楊潮凱訪問

而保錡則在台上唱出《海闊天空》、《二等天使》，他顯得感慨及答謝觀眾：「你們無放棄到我，我都做到，你們都可以做到！」

保錡彈結他遇事故

保錡又在台上說要做未曾做過的事，便是彈結他。可是期間突然遇上結他無聲，保錡坦言：「 人生有時就係咁！」在整理結他期間，自言剛才很緊張。

事後問保錡選歌上是否有意思？他說：「我就在台上說了出來，全都有特別意思，你認為歌詞中有甚麼意思就是，我們要尊重音樂，如果我說了出來即是歌曲班底失去了創作的原因。」

他指自己在台上遇上結他無電一事，笑言要警惕自己練習電結他。肥仔補充：「演出會遇上事故，如果你可以處理就是一次很好的成長。」 

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解釋姜濤現身原因

ERROR成軍以來首個演唱會，隊長肥仔指面對其他實力唱將相當緊張，保錡則感到開心可參與純唱歌的音樂會。193、阿Dee同樣感到開心，阿Dee學會享受在舞台上獻唱，193希望可有更多機會與觀眾接觸。 

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肥仔解釋姜濤「現身」是自己、193和經理人濟哥的構思：「我很想唱《特務肥姜2.0》，但姜濤相當忙碌，於是想出讓他在片段中出現。 」

193亦為成功「強逼」姜濤說出自己是MIRROR的193而高興，Dee笑說姜濤身後有炸彈，193就稱姜濤在片段中相當拘謹。 

記者：梁樂欣、陳淑霖

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