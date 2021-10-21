【Chill Club】欣宜與肥仔跳辣身舞　Jace跳甩裙獲Dee哥護花：好驚險！

▲ ERROR、鄭欣宜、Jace一同參加《Chill Club The New Vibes》。

《Chill Club The New Vibes》於昨晚（20日）舉行，男團ERROR、岑寧兒（Yoyo）、鄭欣宜（Joyce）和陳凱詠（Jace）以嶄新組合形式為樂迷演出，令全場尖叫聲不斷，樂迷看得投入又興奮。

Yoyo、Joyce和Jace分別於騷後接受TOPick訪問，大談演出感受。

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欣宜「圓夢」

打頭陣演出的Joyce笑言演出狀態很好，但永遠也覺得可以更好，認為「最正」的是可以實現與肥仔勁歌熱舞的夢想。

她說：「因為肥仔今年年初推出《Lady Killa》時已找我擔任MV女主角，但剛巧我自己推出歌曲，就不可成事。這次演唱會本來沒有我們的合作，但我覺得這次是好機會讓我們勁歌熱舞，於是就有是次合作。 」

Joyce續說「排了大約一個星期，但我很緊張 ，因為肥仔舞技出色！感謝他在綵排時相當盡力，如果在演出時才出力的話，我擔心會被他嚇倒。」

Joyce又會否與肥仔正式合唱？ 她說：「在《Lady Killa》與《@princejoyce》MV的留言有不少人希望我們合作，那就促成我們在音樂會上的合作，我相信如果大家於我們的社交平台上再力谷，我相信是一定有機會發生，不會沒有的，要看看大家怎樣集氣。 」

Joyce：「今日有少少美中不足，我與Yoyo、Jace、193也沒有太多Crossover，也希望有機會可以合唱。我自己很喜歡看到不同公司的歌手合作，喜歡看當中所產生出的火花。」

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Yoyo首唱新歌

唱作歌手岑寧兒（Yoyo）與ERROR成員保錡合唱，Yoyo指歌曲是保錡所選：「他想自彈自唱，在歌曲初段自彈自唱，然後就讓他發揮。他在演出時結他出現問題，但他也臨危不亂。」Yoyo首次現場演唱新歌《勿念》，「因為我看到綵排時已有一大個月亮佈置，舞台真的很美。而我覺得歌曲是比較慢熱、內斂，但現場觀眾的反應也不錯。」

Yoyo：「我想與欣宜合唱，但她已經很繁忙，我起初也以為可再與她合唱，最終只有在大合唱時合唱。」問到Yoyo覺得ERROR的表現如何，她回應「反應好好，超大聲，我好像第一次看到他們有那麼多的Solo部份，觀眾反應超大。」

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Jace感謝Dee哥

Jace指演出時的狀態是相當開心：「本來的感覺是準備充足，很想在一起演出的部份可以做到更多，排了舞、與阿Dee準備了一段舞，但可惜在舞台上未可展現到表演給觀眾欣賞。」

至於Jace在演出期間裙子險些掉下來，她大呼情況相當驚險，自己也有穿了打底褲。她指當時表面鎮定但內心混亂：「因為我想看看當時有無機會扣好裙子上的鈕扣，再唱下去。」

她不忘大讚與她合作的阿Dee：「Dee哥很好，他最後走在台上打救，真的很符合我們所唱的歌曲，本來打算很甜蜜，又好像《精裝追女仔》，他讓我們可演出下去。」

Jace續指：「《Sugar in the Marmalade》當中有一大段是我覺得很精彩的表演，但最後無法完成，我覺得辛苦了台前幕後所花的時間，我想是一個很好的經驗。」

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Jace話「自己未曾於Star Hall演出，而我自己在今年12月在Star Hall舉行個人演唱會，所以就趁這個機會試一下場地的聲音，而這次舞台上的事件就是一個相當大的教訓。」

問到Jace與阿Dee做出親密動作，事前有否感到尷尬，Jace表示：「起初都感到尷尬，因為起初的動作都真的是相當親密，但結果一個尷尬蓋過了這一個尷尬，最終只有溫馨感覺。經歷舞台上的事件後，我們之間再沒有尷尬、擔心。」Jace笑言給予Dee哥1000分，再次感謝對方。

記者：陳淑霖、梁樂欣

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