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【周末好去處】PMQ咖啡市集回歸　23間品牌駐場設工作坊分享會

休閒消費 11:15 2021/10/21

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熱門 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 魷魚遊戲 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 新冠疫苗

PMQ咖啡市集回歸，23間品牌駐場設工作坊分享會。

咖啡迷盛事PMQ Coffee Agenda，將於10月22日至10月24日再度回歸，以咖啡的名義呼喚重聚﹗一場回應當下的咖啡實驗，集合得獎咖啡師和烘豆師、本地啡農、設計師、美食大廚及劇場人，引領大家回到味蕾最原始的觸動，一起探索咖啡的可能性，聊聊大膽創新過程中的挫敗和驚喜，分享咖啡路上不為人知的艱辛與堅持，回味飲啡初心。

來到第6屆的PMQ Coffee Agenda，繼續由 PMQ 元創方主辦，本地咖啡媒體「啡聞」協辦，今年特別以「激發沖煮初心」為題，為啡迷帶來別具深度的體驗活動、工作坊和分享會，加上23家本地著名咖啡品牌及特色咖啡店如Urban Coffee Roaster、Ideaology及roastwork等，擺檔售賣自家咖啡及產品。

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體驗工作坊包括港產咖啡豆杯測工作坊、手沖咖啡大師班、時令咖啡豆工作坊，亦有期間限定實驗廚房，品嚐咖啡佐餐及咖啡入饌美食。另亦有一場免費的咖啡實驗空間，品嚐精品咖啡獨特的風味和層次。還有冠軍級咖啡師分享會，包括Bosco Tai、Gary Au等，分享比賽經驗心得，並即場示範表演得獎作品。

PMQ Coffee Agenda

地址：中環鴨巴甸街35號
舉行日期：10月22日至10月24日
註：部分活動需收費及網上報名，詳情可在PMQHK Facebook及Instagram（@pmqcoffeeagenda）上瀏覽

記者：張頌婷

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