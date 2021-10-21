【明星豪宅】呂良偉古典氣息豪宅曝光　夫婦投資有道估計身家數十億【多圖】

▲ 老婆楊小娟擅於投資身家翻倍，呂良偉中式佈置豪宅大公開。

現年65歲的呂良偉與太太楊小娟結婚20年，多年來甜蜜不減，夫妻經常「糖黐豆」出沒，疼錫老婆的呂良偉每逢工作空檔都會陪太太遊山玩水，經常在社交網站放閃晒甜蜜。

廣結人緣的呂良偉夫婦亦經常在家宴客，其中式風格佈置的豪宅亦因此曝光。

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中式風格設計

呂良偉夫婦豪宅的設計極具中式風格，到處都是深色木製家俱，在大門玄關處設在大型屏風，並以各種蘭花圍繞著，感覺優雅。

整個大廳的牆壁上掛滿各種油畫，還包括他們一家三口的肖像。房子到處放滿青花瓷器、木雕等的藝術收藏，極具中式古典氣息。

大宅客廳及飯廳非常寬敞，容納20位客人絕不是問題，十分適合好客的吳良偉夫婦。客廳圓桌上設置中式飯桌的大型轉盤，更有豪華的水晶吊燈，從飯廳與客廳的大窗外，能夠俯瞰香港繁華的夜景，非常吸引。

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呂良偉商界展拳腳

呂良偉曾經歷兩次離婚，於1998年的一場飯局上結識了比他年輕15年、於內地營商的楊小娟，三年後二人奉子成婚，結婚20年恩愛如昔。

有傳當年投資房地產失利的呂良偉，幸得在政商界都人脈甚廣的太太支持，再加本身努力而成功谷底翻身，並先後投資廣告公司、娛樂公司以及世界各地的物業，估計呂良偉的身家已達數十億元。

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