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【青年心城】游嘉欣攀石險象環生　游游半天吊嗌救命：驚到出晒手汗

娛樂 11:25 2021/10/21

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《青年心城之撐起青春》

TVB新劇《青年心城之撐起青春》將於本周日（10月24日）播出第3集，這集重點除了阿峰（林正峰飾）會遇上「頭號情敵」因而醋意大生外，「焗住變頹」的阿峰更重拾昔日「熱血」Mode，對不公平事件進行大控訴！

至於憑《青年心城》首度升呢成女一的游嘉欣，在第3集將繼續發揮獨門可愛秘技，演繹大量Gfable表情包，包括期待、欣喜、傾慕及失望等。

游游半天吊叫救命

除表情豐富大放送，游游新一集更會首度挑戰攀石。本身熱愛運動的游游，為以最佳狀態拍攝，事前專誠抽空學攀石，相當專業。

雖然做足準備，但游游坦言拍攝時依然險象環生：「嗰場戲需要吊喺半空嗌救命，因為真係吊咗喺有啲高嘅位，當時只能靠隻手掹住啲石，對腳係冇任何嘢畀我踩住，所以其實嗰刻真係驚到出晒手汗，我嘅救命係真心架！不過整體成件事係好玩嘅，係拍完第二日對手勁酸痛、手指又冇乜力。」

此外，在劇中飾演熱血富家千金阿欣的游游，劇中角色是集更會展示「驚人」地獄級廚藝，更食到阿峰乸晒口臉，相當爆笑。

不過游游強調現實中的自己並非如此：「我煮嘢食OK架，我媽咪識煮嘅我都識，最鍾意食釀豆腐同釀冬瓜。我下廚有冇烏龍嘢？都有嘅，我試過想整糖番茄，點知落錯咗鹽，好咸！」

愈來愈弗的游游又指為了修身，平時很少外出吃飯，並開心Share節食心得：「盡量戒澱粉質，少油少鹽少糖，如果出街食通常只係食三文治或帶飯。另外我一路有做運動Keep住，因為如果唔KEEP再減過好辛苦。」

最新影片推介：楊潮凱專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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