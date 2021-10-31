【開心速遞】利愛安天生曲髮被歧視　單親家庭成長與哥哥互相扶持【有片】

4個月前，因為參加港姐面試說了句「come from Tung Chung」而被封為「佛祖」及「東涌羅浩楷」的利愛安（Kirsten），憑著獨特氣質反而成功突圍，風頭反而蓋過其餘參加者。

利愛安由素人變網民焦點外，更快過所有同屆港姐面試參加者，火速成為演員加盟處境劇《愛‧回家之開心速遞》，而且演工人姐姐Naomi獲網民讚賞！

早前，Kirsten與哥哥Lenar與TOPick記者齊到東涌訪天壇大佛。大方的Kirsten更擺出招牌手勢令「佛光再現」，並坦言無懼被嘲諷「東涌羅浩楷」，只因兒時遭欺凌的經歷，令她練出強大心態，可是憶起不快經歷仍不禁流淚說：「她們指我的頭髮有如海綿，會拉扯我的頭髮。」

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▲ 利愛安於大佛下重現佛祖手勢。 （陳詠琪攝）

自小住東涌

由於媽媽於90年代初期開始任職空姐，故Kirsten與哥哥Lenar自小已居於東涌。他們亦喜愛這遍地方夠寧靜，拍攝當天Kirsten重現「佛祖」手勢外，更於大佛前許願，剛簽約TVB拍劇的她希望事業順利，之後更與哥哥去睇牛牛和品嘗地道小吃。

說到港姐首輪面試當天擺出「佛祖手勢」，充滿童心的Kirsten說：「你知道迪士尼公主會如何跟大家揮手嗎？她們就會這樣揮手，我也是。自己最愛的是人魚公主。」

對於被冠以「佛祖」之名，Kirsten謂對此沒有概念，只希望大家真真正正認識她，而並非因為其他人和事。

▲ 原來這個揮手動作的意念來自迪士尼公主。

塞翁失馬焉知非福

縱然被嘲諷為「東涌羅浩楷」，有指與羅浩楷，Kirsten卻沒半點嬲怒地說：「我覺得這（被改花名）是好，即使有人拿我去開玩笑。不過如果這些事情沒發生，我便不會得到大家注意，或許不會成為一名藝人。」

Kirsten續說：「若然沒有任何新聞，我可能就此消失，不會簽約成為藝人。正因如此，我現時加入了《愛‧回家》劇組，覺得這是幸運的。」

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小時候遭欺凌

面對負評和被改花名，Kirsten從容面對，原來高EQ原來是自小慢慢鍛鍊出來，她讀幼稚園時已曾遭頑皮女同學欺凌：「小時候常常被欺凌，只因為我有一頭曲髮。她們會問：「（曲髮）是真的嗎？」，並拉扯我的頭髮。」

Kirsten續說：「她們指我的頭髮有如海綿，因為真的很曲，她們會拉扯我的頭髮，最壞的情況已在幼稚園時期發生。」

一頭曲髮遭取笑外，連身型也成同學笑柄，Kirsten說：「以前我很瘦，有些人會說過於纖瘦，甚至會問：『你是否不會食東西？』，但亦有人會說：『你太肥胖了！』。以女生來說我算長得高，高度有173cm，我不覺得自己肥胖，或許我是正常身型，我的BMI是22。」

憶起不快的經歷，Kirsten不禁邊說邊流下淚來。

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感謝姜麗文幫助

坎坷過後有一番新景象，現在的Kirsten備受網民關注，近日客串《愛‧回家之開心速遞》獲讚演出夠可愛。

她在劇中飾演譚道德的傭人Naomi，完全沒有演戲經驗的她，起初拍攝時感到很困難：「要花一星期背誦對白，要理解當中的意思，演戲時會加上個人感受。」

幸好拍檔姜麗文從旁協助，Kirsten完全感受滿滿的愛：「她給我貼士，讓我知道如何去演戲，我還向她請教廣東話，跟他們合作很好，大家都很支持我。」

Kirsten坦言過往的經歷有助演戲：「經歷令我演得更好，特別是拍攝喊戲，我需要回想起所遇過的困難，然後便哭了。」

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與兄感情深厚

現年22歲的Kirsten不懂廣東話，受訪時也全程說英語。她父母本身也是混血兒，因此Kirsten擁有中國、菲律賓和西班牙血統。

在11年前，父母離異，而Kirsten和哥哥即隨媽媽一起居住，哥哥Lenar說：「父母仍然很愛我們，即使他們已離婚。」Kirsten附和說：「所以我們的家庭關係很好。」

兄妹二人感情要好，拍攝當天手牽著手十分溫馨，Kirsten大讚哥哥是一個很好的人，為人上進又率直，Kirsten說：「他就如爸爸一樣，我知道他是對我好，且想我進步。」

而Lenar亦很支持妹妹報名選港姐：「我是第一個知道她參選的人，覺得她可以去嘗試，參選是一件有挑戰性的事，她需要面對很多評論。其實甚麼也不重要，最重要的是可賺取經驗。」

由於年幼時就讀同一所小學和中學，故兄妹二人經常黏在一起，假若一星期沒跟哥哥見面，Kirsten坦言會不斷地跟哥哥傳短訊，足見兄妹情深。

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期待未來另一半有風度

若將來各自有另一半，問可擔心不習慣？Kirsten謂會給予哥哥一些私隱，她說：「我相信哥哥拍拖後，會把注意力放在其他人身上。」

至於哥哥Lenar說：「如果妹妹有男朋友的話，我不會傷心，會替她感到開心。但他一定要像我這麼愛你、支持你。另外他需要有責任感，會令你快樂。」看出Lenar很著緊妹妹。

而Kirsten的戀愛經驗不多，只在幼稚園時談過一段純純的Puppy Love，說到擇偶條件，她表示：「他需要先了解我，成為我的朋友，另外他要是一位友善、有風度和上進的人，還跟我的家人好好相處。」

記者：游艾維、梁樂欣