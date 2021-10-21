【兩台大戰】ViuTV《賭命夫妻》後新節目繼續踩界　招單身男女同住一室拍港版《雙層公寓》？

▲ ViuTV開拍新節目《戀愛Staycation》。

製作實況真人騷向ViuTV所長，早前預告來年的劇集、綜藝節目，當中有破格的《肥美人》外，又宣布開拍新節目《戀愛Staycation》招募參賽者的帖文後，引起網民熱議，連女藝人也留言表明要參加！

節目組招募一眾18至35歲的單身男女參與，共度一星期多的Staycation，於充滿打卡位的大屋之中尋找真愛，享受一段戀愛之旅。

招募帖文中還提到節目組會精心安排戶外活動，有機會是遊艇派對、大自然露營體驗、豪華晚宴，讓單身男女可以好好認識對方。

▲ 《戀愛Staycation》

《戀愛Staycation》引網民關注

因為ViuTV最近的《賭命夫妻》由素人夫妻接受異性誘惑引來熱話，故此《戀愛Staycation》未拍已引來網民大反應。

網民議論紛紛：「希望ViuTV吸取《雙層公寓》的教訓，千祈唔好搞出個木村花事件翻版。」、「係咪雙層公寓咁？」、「可唔可以全部真素人」、「拍港版慾罷不能好d 喎」「韓國套《換乘戀愛》都出出地事，希望香港唔會咁」。

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Shirley娟姐感興趣

此外，擁有火辣身材兼高學歷的沈殷怡（Shirley）在帖文中留言「舉手舉腳表示想參加！公司比個機會我搵春天好無？」

網民搞笑回應表示，如果Shirley參加的話，會搶盡其他女生的風頭。至於平日搞笑的娟姐練美娟也稱對節目感興趣，留言表示：「我想參加啊！！」，網民就提起她與ERROR隊長肥仔的緋聞。

既然節目真正是公開招募參加者，或者Shirley、娟姐比較適合以主持人身份登場？

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《賭命夫妻》遭投訴

最近的真人騷節目《賭命夫妻》就成為網民熱話，事關節目中的素人夫妻接受異性誘惑，遊戲挑戰道德底線，又在鏡頭前有露骨言論。

通訊事務管理局至今收到40宗有關該節目的投訴，投訴人認為節目內容低俗、過於色情、意識不良及鼓吹婚外情。

其中一幕是人夫Dennis蒙眼接受女藝人貼身誘惑，其後節目在Dennis不知道的情況下．安排老婆Teris取代女藝人，結果Teris不忿老公毫不抗拒、叫停，Teris奮怒得當場掌摑Dennis。

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