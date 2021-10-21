【全球首宗】美國團隊基因改造豬腎成功移植人體　無排斥反應正常產生尿液

▲ 基因改造豬腎成功移植人體，無排斥反應、正常產生尿液。

器官移植現新曙光，美國紐約大學上月進行全球首次，將基因改造豬腎臟移植到人體身上，結果顯示豬腎成功運作，未見排斥反應，有望緩解移植人體器官短缺問題。

綜合外媒報道，紐約市紐約大學朗格健康中心日前徵得家屬同意後，為一名腦死亡並有腎衰竭的女病人施行基因改造豬腎移植手術。醫生將基因改造豬腎連接至腦死病人的大腿血管，放在體外觀察了54小時。結果顯示，豬腎成功過濾廢物並產生期望的尿液量，更重要是沒有引發排斥反應。

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領導實驗的羅伯特·蒙哥馬利博士相信，既然豬腎在體外可正常運作，在體內亦很大可能正常運作：

腎臟變成了美麗的粉紅色，尿液立即從輸尿管中流出，我們看見時也沉默了幾分鐘，太不可思議了。豬腎功能正常，本來還擔心會立即出現排斥反應，但最後沒有。而且病人的異常肌酐水平（腎功能不良的指標）在移植後亦恢復正常水平。

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他表示，豬腎的運作甚至比預期好，因為腦死患者接受腎移植後，一般不會馬上運作，或需幾日或幾星期，但這次豬腎馬上開始運作。他又指，未來一兩年內望能在活人身上進行移植。不過是次實驗僅保留了豬腎3日，未來的實驗仍可能會發現新的問題。

他認為是次腎移植實驗為晚期腎衰竭患者帶來希望，為危殆患者提供短期解決方案，爭取等待人體腎臟的時間或者永遠取代人腎。

責任編輯：羅嘉欣