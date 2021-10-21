【酒店自助餐】尖沙咀凱悅推環球燉煮料理自助餐　任食日式相撲火鍋法式慢燉牛肉

▲ 尖沙咀凱悅酒店咖啡廳推出全新的環球燉煮料理自助餐。

尖沙咀凱悅酒店咖啡廳推出全新的環球燉煮料理自助餐，供應一系列中、日、泰、印及西式的經典燉煮美饌，讓食客在秋冬季可暖心又暖胃。

日式：巨鍋燉煮的日式相撲火鍋，以日式高湯烹調着豬肉、雜菜、菇菌等，並以清酒、味醂及醬油調味。這道菜傳統上是給相撲選手的料理，因其富含蛋白質和膠質，讓相撲選手可大量進食以增加體重，如今在日本，相撲火鍋已成為大眾美食。

中式：如果你嗜辣的話，一定不能錯過重慶烤魚，先將原條鱸魚烤至外皮酥脆而內裏保持濕潤，然後加入豆腐卜、蓮藕片及黑木耳再煮至熱氣騰騰，並以大量香料如辣椒油、乾辣椒、四川花椒、八角、黑豆蔻和芫荽調味，整道菜滲滿麻香，極之惹味。

▲ 中式重慶烤魚(酒店提供)

西式：法式火鍋是典型而簡單的法國家庭美食，由於以往冬天法國家家戶戶都用壁爐取暖，所以在整天燒着的爐火上放個大鍋慢燉牛肉及雜菜，因此這道菜是預示著秋天的開始。而傳統的巴斯克式燴吞拿魚，是配馬鈴薯、番茄及辣椒熬製而成，盡顯食材鮮味。

▲ 法式火上鍋(酒店提供)

東南亞菜：泰式燴紅咖喱鴨用上檸檬葉、椰奶、芫茜、孜然及花生燉製而成，香濃惹味，令人愛不釋手。其他焦點菜式還包括印度番茄咖喱芝士、巴斯式咖喱燴雞及燴免治羊肉丸等。

除了以上主題美食，客人亦可享用冰鎮海鮮等開胃冷盤。自助晚餐更提供現煮「悅新鮮」生猛龍蝦專區，廚師即時烹調鮮甜彈牙的原隻波士頓活龍蝦，隻隻即叫即煮，更是任點任食，海鮮迷一定感滿足。

地址︰尖沙咀河內道18號尖沙咀凱悅酒店大堂樓層

電話：3721 7700

自助餐價錢*：午餐 星期一至周五 成人 358元、 小童179元

星期六、日及公眾假期 成人 448元、小童224元

晚餐 星期一至四 成人 668元、小童334元

星期五至日及公眾假期 成人728元、小童 364元

*以上價錢要加一

記者：招美寶