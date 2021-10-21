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【區議員宣誓】16名區議員宣誓無效須離任　包括民主黨鄺俊宇

社會 11:50 2021/10/21

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政府今日(21日)宣布16名區議員的宣誓為無效宣誓。（經濟日報資料圖片）

政府今日(21日)宣布，監誓人根據《解釋》所訂下的原則及相關的法律規定，確定16名區議員的宣誓為無效宣誓，包括民主黨鄺俊宇及「光復東涌發起人」王進洋；而元朗區議員陳美蓮已於10月11日請辭。

被裁定宣誓無效的議員：

  • 荃灣區議會：林錫添、李洪波
  • 屯門區議會：曾錦榮、張錦雄
  • 元朗區議會：黎國泳、黃偉賢、鄺俊宇、張智陽、伍軒宏、黎寳華、陳詩雅及李煒鋒
  • 葵青區議會：唐皓文、梁靜珊
  • 離島區議會：王進洋、徐生雄

當局表示，本月8日安排68名屬新界西及離島的區議員宣誓，有51名區議員的宣誓有效，因應監誓人對其餘17名區議員所作宣誓的有效性存有疑問，已於10月8日致函有關區議員，要求其提供額外資料；而元朗區議員陳美蓮已於10月11日請辭。
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責任編輯：陳正怡

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