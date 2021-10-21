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【乙型鏈球菌】徒手揀魚或有感染風險　海鮮業界授3招避開感染風險

社會 12:07 2021/10/21

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熱門 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

本港9月起錄得79宗感染侵入性乙型鏈球菌個案，調查顯示部分病人曾徒手接觸淡水魚。（資料圖片）

就本港9月起錄得79宗感染侵入性乙型鏈球菌個案，調查顯示部分病人曾徒手接觸淡水魚。衞生防護中心證實，近期發現的侵入性乙型鏈球菌感染個案，有群組爆發。香港海鮮業聯合總會主席李彩華今日（21日）出席港台節目時，呼籲市民在這高風險的時間，應避免徒手接觸鮮魚，應「用眼揀魚」。

【乙型鏈球菌】乙型鏈球菌感染個案現群組爆發　一半病人均曾處理淡水魚。詳情即看：【下一頁

李彩華在節目中傳授市民「揀魚」技巧。他指出，除烏頭以外，在街市售賣的淡水魚，百分之百都是活魚。如桂花魚、大魚等淡水魚死後便會傳出腥臭味，故淡水魚一般即宰即賣，不需要揀選。

至於鹹水魚，李彩華指主要分為「游水魚」及「冰鮮魚」兩類。市民若觀察到「游水魚」魚鱗脫落、咀部或身體受傷，則代表該魚不健康，通常魚販會以較便宜的價格出售。市民可按價格及自身需要，選擇較便宜或較新鮮的鮮魚。

【食用安全】79名住院病人染侵入性乙型鏈球菌　疑與食用未煮熟淡水魚有關。詳情即看：【下一頁

冰鮮魚方面，魚通常會鋪在冰面之上，市民揀選時，應先看其光澤，李彩華指，有光澤的魚通常都會較新鮮，市民沒有必要「上手」。他又建議，如有需要，市民亦可請魚販代為提起魚身，如市民觀察到魚較為「硬身」，通常都會較新鮮。反之，若魚身柔軟、魚眼沒光澤、眼珠凹陷，並散發腥臭味，則代表魚隻不新鮮。

李彩華又提醒，如市民仍有疑慮，可以自帶手套或用魚檔膠袋「揀魚」，但切勿使用魚檔共用毛巾。他指共用毛巾任何人都可使用，或留有殘留物，形容其「好污槽」。

李彩華又稱，在短暫時間內，生意可能會受損。因有部分主婦會因感染而避免進入街市，轉往超市購買日常所需。

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記者：黃穎津

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