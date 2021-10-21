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【美食速報】龍島推香港情懷禮盒　港式鴛鴦+楊州炒飯口味中環街巿限定

休閒消費 12:28 2021/10/21

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熱門 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 魷魚遊戲 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 新冠疫苗

龍島推出多款「港式情懷」及中環街市限定的禮盒，更首推個性化服務，客人可以在朱古力禮盒上印上特定的字句。

龍島及LUCULLUS CACAO於今年8月下旬強勢登陸活化重開的中環街市。為配合其開幕，品牌特別推出多款「港式情懷」及中環街市限定的禮盒、特色朱古力甜點及飲品，以創意推動香港本土朱古力文化並首推可以印製圖案的個性化服務，為顧客帶來獨一無二的可可體驗。

動物園朱古力禮盒包括9款色彩奪目、造型可愛精緻的立體動物朱古力。（$318）（品牌提供）

龍島作為一個歷史超過40年的本地品牌，與中環街市的悠久歷史背景同樣承載著港人滿滿的情懷與回憶，因此選址中環街市開設龍島專門店及LUCULLUS CACAO休閒朱古力概念咖啡店最合適不過。

而為配合即將舉行的盛大開幕日，品牌將特別推出多款「港式情懷」及中環街市限定的禮盒、特色朱古力甜點及飲品，例如特別嚴選4大產區︰馬達加斯加、泰國、秘魯及厄瓜多爾可可製成4款不同風味的單品朱古力禮盒；9款造型可愛精緻的動物園朱古力禮盒；龍島冰室茶餐廳曲奇禮盒，包括濃滑鴛鴦、楊州炒飯及菠蘿油等；還有港式奶醬口味的招牌酥皮窩夫，都是中環街市店限定。

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此外，新店首推個性化服務，客人可以在朱古力禮盒上印上特定的字句，特顯心思讓禮物更添意義，收到的人必定難忘。

地址：中環街市 2 樓 234 號店 龍島 及 217 號店 LUCULLUS CACAO

查詢電話：2319 2186（龍島）及 2673 2866（LUCULLUS）

記者︰梁靜詩

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