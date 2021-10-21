【男神崩壞】藏族美少年爆紅1年後崩壞　20歲丁真臉腫如大叔近照曝光

▲ 20歲藏族美少年丁真出席活動時，被網民發現臉部肥腫了不少。

去年11月一段藏族美少年影片紅爆內地網絡，片中20歲的丁真珍珠憑著迷人電眼、純樸燦爛的笑容迷倒萬千少女及大媽。雖然丁真說過不會做明星，但仍接了不少商演，最近丁真一個演出被網民截圖瘋傳，質疑他臉部肥腫如大叔、快速衰老。

丁真近日上節目演出，一向瓜子臉的他似乎圓潤不少，額頭上也有深深的抬頭紋，被網民截圖在網絡瘋傳。很多網民均感到難以置信，高呼男神爆紅一年後崩壞，更質疑他有否打針微調外貌。

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粉絲解釋︰下山後「醉氧」現象

不過，大批粉絲撲出維護偶像，貼出丁真在近期活動中不同角度的側拍照，直指這只是角度問題，「國慶期間我看過真人！臉非常瘦小，這是角度和攝影師問題」；還有人解釋，丁真原本生活在高原地區的低氧環境，下山後會出現「醉氧」的症狀而變得浮腫，而抬頭紋則一直都有。

▲ 粉絲指丁真的側面照，臉仍是非常瘦小。（微博圖片）

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自小在四川甘孜長大的藏族美少年丁真，去年如常在草原放羊時，被一名攝影師遊客看中，並邀請他拍攝短片，想不到這段不到7秒的影片讓丁真爆紅，迷倒萬千少女及大媽，連中國外交部發言人華春瑩都發文大讚。其後丁真開設微博帳號，至今已吸納逾200萬粉絲。

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丁真是家中的大哥哥，還有一個弟弟，兩兄弟從小負責放牛羊幫補家計。丁真曾表明拒絕入娛樂圈，在爸爸的牽引下，丁真加入了當地國企旅遊公司擔任旅遊大使，拍片宣傳及成為導遊，推廣家鄉旅遊業，但這一年丁真仍接下不少公開活動演出，甚至接拍真人騷。

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曾聲稱「不抽煙、不喝酒」的丁真，爆紅後不久就被挖出曾在飯店抽電子煙的影片，純樸大男孩的形象隨之破滅，丁真遭網民狠批後公開道歉。

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責任編輯︰王明芳