【健身操肌】為增肌1個月狂食160袋雞胸肉　健身男全身無力腰酸揭腎損傷

▲ 為增肌1個月狂食160袋雞胸肉，健身男全身無力腰酸揭腎損傷。

不少男士都有健身習慣，杭州一名男子為追求完美身型，採取高蛋白質飲食，以雞胸肉取代午晚餐，一個月就足足吃了160袋雞胸，結果導致腎臟損傷。

根據內地媒體報道，30歲的馬先生一向喜愛健身，並擁有明顯的肌肉線條及結實的腹肌，但他仍未滿足於自己的身體狀態，為追求更低的體脂，他開始實行高蛋白質飲食，除了早餐外，其餘時間都靠雞胸肉充飢，一個月就吃了160袋雞胸。

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每日攝取極低的碳水化合物和極高的蛋白質，本以為能減磅，未料馬先生總覺得渾身無力，有時候還腰部酸痛。進行體檢時，他的尿液常規檢查結果異常，尿蛋白2+。

平時自己身體健康，也一直保持運動，怎會突然這樣？

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馬先生遂到杭州市第一人民醫院腎內科求診，主任醫生謝祥成判斷，馬先生可能是攝入過多蛋白質，導致腎臟代謝負擔過重，造成腎損傷。謝醫生提醒，喜愛健身並沒有錯，但凡事應適度，以免傷害身體健康，導致得不償失。

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責任編輯：羅嘉欣