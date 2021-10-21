【大閘蟹2021】帝京酒店推蟹宴和食套餐每位$598起　一次過食勻松葉蟹+花咲蟹+大閘蟹

▲ 帝京酒店推出全新蟹宴和食套餐每位$598起。（圖片由酒店提供）

秋天是食蟹的季節，如果可以同時品嚐大閘蟹及日本蟹，相信能滿足久久未能去日本旅行的蟹饕！帝京酒店Lion Rock推出「蟹の鮮味 」和食套餐，特別選用松葉蟹、花咲蟹及大閘蟹入饌，八道菜的午市套餐及十道菜的晚市套餐每位$598起。

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「蟹の鮮味 」和食套餐由即日起至2021年11月30日供應，大廚今次特別選用松葉蟹、花咲蟹及大閘蟹等配合不同煮法炮製多款美饌，包括柚子胡椒松葉蟹伴最中餅、根室花咲蟹肉豆腐及大閘蟹肉梳乎厘，定能讓各位蟹饕大飽口福。

柚子胡椒松葉蟹伴最中餅

「最中餅」於日本多是以紅豆為餡料的甜點，今次大廚將其變成鹹點，將貴為北海道三大名蟹之一的松葉蟹先拆肉，再加入牛油果及九州名產──柚子胡椒醬拌勻，最後以黑魚子點綴，更添矜貴。柚子胡椒松葉蟹伴最中餅同吃，口感更加豐富。

根室花咲蟹肉豆腐

選用北海道根室花咲蟹，亦有「夢幻の蟹」的美譽，棲息於北海道東部根室深海，肉味濃郁。

而底層的自家製豆腐亦特意用上優質的日本阿蘇山泉水及日本黃豆製作，豆味香濃無比，經高密度布網多次過濾後口感幼滑細緻，鮮甜的花咲蟹肉，混合味道濃郁的三文魚籽，鮮味在口腔內爆發。

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大閘蟹肉梳乎厘伴黑糖薑茶

選用四両半重大閘蟹，先蒸熟再分別拆出蟹肉及蟹膏，蟹膏加入蛋黃及蛋白打起成泡泡，之後再加入蟹肉同焗，焗至金黃。大閘蟹肉梳乎厘入口輕盈綿密，充滿蟹膏香氣。最後呷一口黑糖薑茶，作一個完美句號。

蒸北海道毛蟹

而只限晚市套餐供應的蒸北海道毛蟹相當特別。北海道毛蟹的肉質緊緻、蟹膏甘香豐富。選用清蒸煮法炮製，讓熱力將毛蟹慢慢蒸熟，再分別拆出味道香濃的蟹膏與飽滿的蟹肉，將兩者拌勻，讓大家不用「出手」都能盡情享受啖啖蟹肉滋味。

詳情

蟹の鮮味晚市套餐 （十道菜套餐）

每位HK$888 (兩位起)

供應時間：下午6時至晚上10時

蟹の鮮味午市套餐 （八道菜套餐）

每位HK$598 (兩位起)

供應時間：下午12時至下午2時

供應日期：由即日起至2021年11月30日

地址：旺角太子道西193號帝京酒店3樓Lion Rock

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責任編輯：王芷瑩