【BB頭型】嫌B女平躺入睡令頭型變扁　媽媽訂製頭盔矯正：同戴牙套一樣

▲ 內地一名媽媽嫌BB頭型太扁，為她訂製頭盔矯正。

許多人為了變靚不惜一切，甚至從嬰兒時期開始「矯正外貌」。內地一名媽媽近日在社交媒體分享，為了讓7個月大BB女有更好看的頭型，不顧家人反對讓她戴上頭盔矯正，引起網民熱議。

不顧家人反對為BB戴頭盔

該名媽媽在文中分享，女兒從出生開始就愛仰睡，導致頭型變扁。她發現後曾嘗試讓BB側睡，但女兒熟睡後還是會翻身，「頭型變得又扁又寬，十分難看」。媽媽不顧家人反對，帶BB女到深圳一間機構訂製頭盔矯正頭型。

她指機構職員利用石膏製作模型，等一星期便可試戴頭盔。從她上載的照片可見，其7個月大女兒在進行石膏取模期間大哭，媽媽見狀亦感心痛，「內心反覆質問自己是否堅持」。為了矯正女兒的頭型，她決心為BB戴上頭盔。

我覺得戴頭盔跟戴牙套一樣，為了矯正好看。我本人是扁頭，所以我特別知道，愛美的女生頭寬是多煩惱，不要等她長大了才來後悔。

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每日佩戴23小時

內地現時有不少機構進行嬰兒頭型矯正，有內媒記者聯繫相關機構，其工作人員表示，BB戴上頭盔不會感到疼痛，需要每日佩戴23小時，矯正效果因人而異。整套矯正服務的價格為17500元人民幣（約21000元港幣）。

為嬰兒進行頭型矯正曾引起爭議，過往一位媽媽為兒子佩戴矯形頭盔，3個月後卻發現兒子頭頂有不同程度的凸起，需要重新進行頭部矯正。

帖文引來網民討論，有網民不認同媽媽的做法，「這算是虐待兒童嗎？」、「應該先給醫生看看吧！」、「多數孩子長大後頭型會變圓！」；有網民則表示支持，「小孩以後會感謝父母的」、「十分同意，每次摸着我的扁頭心裏就默默流淚」。

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責任編輯：王明芳