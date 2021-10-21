【令人無奈】女子為植物人老公辦殘疾證明　職員竟要求本人親自到醫院鑑定

▲ 內地一名男子因重病而成為「植物人」，其太太打算為他申請傷殘鑑定證明，但當局卻要求必須申請人「本人」到指定醫院做鑑定。

內地一名男子因重病而成為「植物人」，日前他的太太打算為他申請傷殘鑑定證明，但當局卻要求必須申請人「本人」到指定醫院進行鑑定。結果家屬勞師動眾帶著他到醫院做鑑定，而對方只是看一看就批出證明，令家屬批評當局的做法是折磨病人。

綜合內地媒體報道，居於上海的王先生在一年多前因腦部疾病而成為植物人，需一直住院。為了治療王先生，他的太太已花費逾30萬元人民幣（約36萬港元），自己也因太操勞而周身病痛。在得知辦理殘疾證明後，可獲津貼部分醫療費用，王太就向當局提出申請。

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然而，王太在獲得殘疾評定預約單後，被工作人員通知，必須要由申請人「本人」帶同身份證等資料，前往指定醫院進行傷殘等級鑑定。在得知沒有上門評定服務後，王太無可奈何下，惟有在她的弟弟及朋友協助下，把王先生接載到醫院做鑑定，前後共花約2個小時。

王太事後表示，整個過程要靠人把丈夫「抱進來抱出去」，大呼相當疲累。而王太的弟弟亦批評醫院做法敷衍，根本沒有做仔細檢查，就直接填寫病歷：

任何檢查都沒有做，只是看一看就寫結果。

王太及其弟弟都希望當局做法能更人性化，例如建議日後可由職員上門進行鑑定。有內地媒體記者嘗試聯絡當局，亦獲工作人員表示，確實要植物人「本人」前往指定醫院做鑑定，而該區目前只有兩間醫院可進行傷殘鑑定。

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責任編輯：羅嘉欣