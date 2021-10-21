【勵志人生】24歲汶川大地震倖存者成殘模 失右腿靠義肢登上時裝秀圓夢

▲ 24歲牛鈺因汶川大地震失去右腿，今年獲邀著機械義肢到台上走秀。

對於可以走上時裝展的人來說，機會是千載難逢。每年都會舉辦的上海時裝周，於今年有一名模特兒特別受注目。一名內地少女曾於2008年汶川地震遭活埋，雖然獲救但乏去了一條腿，事至今年，她登上了上海時裝周舞台，以自身證明殘疾人士都可以都可以活得精彩！

據《網易》報導，內地殘疾人士牛鈺於今年的上海時裝周，獲邀代表品牌到台上走秀，不過她是靠著機械義肢走在舞台上，成為了活動中唯一一名的殘疾模特兒，引起了不少觀眾敬畏的目光。雖然過程只有一分鍾，但對她來說，這一分鍾過得特別長，因為她事前需要做好心理上的準備，才有勇氣在這麼多人面前走秀。

走秀一分鐘就挺過去了，任何難度都是可以克服的，但克服心理上的障礙很難，我真的是鼓起很大勇氣才能上場。第一次體驗真正的秀場，對我來說是很大的一次突破。

最新影片：「女飛魚」化身教練培養泳壇精英 蔡曉慧：運動員是輸得最多的人

地震後面對的痛苦經歷

在2008年5月12日，四川汶川發生8級大地震，造成逾6.9萬人死亡，超過37萬人受傷。而今年24歲的牛鈺，正於當天遇上地震的倖存者，11歲的她被活埋在瓦礫中整整3日3夜，撐過了黃金72小時成功獲救，不過牛鈺卻需要截肢，失去了右腿，其親弟及青梅竹馬的朋友亦不幸罹難。

牛鈺歷盡千辛萬苦，除了面對生理上的痛楚，還要面對心理上的創傷。經歷一次又一次的植皮手術，一共經歷了三百多次的大小手術，她仍不向命運屈服，堅強面對。她之後也掙扎了好一段日子，才決定用假肢視人，面對遇到陌生人的目光，她以前總會不自覺地去猜測他人的想法，心裡都會感到很難過，因為她不知道別人的真正想法。

10年，我都習慣了隱藏着自己走在人群裏。有時候走路稍微一瘸一拐，都覺得大家會盯着

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

重新振作奮鬥做人

不過牛鈺現時不再在乎別人對她的想法，「你沒有經歷過別人的人生、你沒有感同身受一些事情，不要輕易去揣測別人，這點非常重要」。牛鈺更接受當地訪問表示，自己入讀大學時已嘗試參加校內舉辦的時裝活動，不過因為身體的殘缺而遭婉拒，不過她未有放棄，更立下決心，希望國內可以接受殘障人士走上舞台。

最新影片：退役五年腰患未癒享受殘奧會工作 蘇樺偉 ：盼香港運動員有更好成績

她不但沒有放棄自己，更活得充實，為了挑戰自己，她曾參與汶川舉行的馬拉松活動，並獲得佳績，「當你接納了自己，別人的言論就傷害不到你」。其後，牛鈺以網名「春遊哥哥」開設社交平台帳號，擁有85萬粉絲，更身兼多職，她主要的工作為攝影及編導，甚至會當兼職平面模特兒，為服裝品牌拍攝寫真。

如今，牛鈺可以成功地登上上海時裝週舞台，一圓她的求學時期的「Catwalk夢」，即使自己的力量很微薄，她仍希望可以用樂觀向上的精神感染他人，透過平台鼓勵殘疾人士，以及希望喚起大眾對殘障人士的接納及平等對待殘障人士。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳