【職場奇聞】應屆大學畢業生粗口罵HR聲稱識高層　港媽代道歉︰我小朋友有誤會

▲ 一名應屆大學畢業生不承認申請兼職職位，用粗口罵HR。

大學生畢業找工作，怪獸家長又出沒！有一名HR分享遇到無禮貌的大學生用粗口怒罵他，事後其媽媽代「小朋友」道歉，HR有感子女如此囂張是怪獸家長一手造成，家庭教育很重要。

粗口辱罵HR

該名為「HR朋友」的讀者向facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，分享有一名大學fresh grad申請一份兼職工，有關帖文於昨日（20日）發布引起網民熱議。投稿者從事人力資源管理的工作，工作範疇包括收應徵者履歷表，如有合適者會約見面試。有日HR致電予一名應屆畢業大學生約面試詳情，該見工者申請了一個兼職職位，當聽到是見一份part time工作的時候，反應很大，更夾有粗口無禮地回覆HR。大學生在電話中說︰

其實你自己打開對眼，睇真啲啦。我呢，今年大學畢業嘅，你覺得我有冇可能，有full time唔apply，要apply part time呀？你自己睇清楚啦！做HR做到你咁XXX（粗口）嘅都係第一次見。

聲稱媽媽認識高層

該應屆畢業生不承認自己申請兼職職位，更辱罵HR。事後HR即時查看記錄，「100%肯定佢係報咗份part time」。此外，申請者高高在上，斥HR有眼不識泰山，表示家人認識高層。

我阿媽就識人喺你公司做高層嘅，叫XXX，你一定識佢啦！你叫我見part time，玩X（粗口）我呀嘛？我就一定會同佢講，叫佢玩X返你。

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港媽代「小朋友」求情

HR有感如果真的認識高層，不如直接俾CV履歷表高層，根本不用如此辛苦地自己電郵申請。事件未完，相隔數小時之後，該名申請者的媽媽致電予HR道歉求情︰

唔好意思，頭先我個小朋友可能有少少誤會，可唔可以再俾機會佢面試？

投稿者有感當有些家長以為幫到自己大學畢業的仔女上公司見工，再幫他們取得或拒絕工作機會，甚至投訴上司或同事，當中的「幫」其實是害了子女。化身直升機家長一直在子女頭上盤旋，怪獸家長養成怪獸子女。

父母一直幫住佢哋，其實想幫到幾時？係幫佢哋定害咗佢哋？會唔會因為一直幫住佢哋，搞到佢哋連做人最基本嘅嘢都唔識？

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網民︰識唔識咩叫尊重

網民留言斥責該見工者自以為是，完全不懂處事待人接物，難在職場生存。「阿大學生，既然你咁勁，唔好打工啦，唔去做老闆？」、「如果我係個HR咁樣俾個大學生罵，我會同佢講識唔識咩叫尊重」。另外不少人斥責沒家教是父母之過，媽媽沒有放手，留言包括「其實一個大學生俾自己阿媽形容係小朋友都係一種侮辱」、「養佢一世啦，出社會幾麻煩大家」。更多留言見下圖︰

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文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯︰顏紫燕