【靚太廚房】15分鐘炮製簡易芝士通粉 大廚公開拉絲芝士秘訣
今集《靚太廚房》來到上環的西餐廳Carving，請教主廚Manson做一款簡單又好吃的Mac & Cheese芝士通粉，芝士與通粉融為一體，啖啖吃到香濃邪惡拉絲芝士，亦可以配搭燒牛肉或煎牛扒食用，層次豐富！
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材料
通粉 400g
煙肉（切片）100g
忌廉 100ml
雞湯 200ml
水牛芝士碎 15g
巴馬臣芝士碎 30g
車打芝士碎 15g
橄欖油 少許
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做法
1. 預熱焗爐180度。
2. 滾水加鹽。
3. 烚通粉6分鐘至8成熟。
4. 瀝水加橄欖油拌勻備用。
5. 大火炒香煙肉。
6. 加入雞湯及忌廉。
7. 煮滾後加入通粉煮至稠身。
8. 加鹽及胡椒粉調味。
9. 加入3款芝士拌勻。
10. 把所有材料放入焗盤。
11. 再鋪上3款芝士。
12. 焗爐180度焗3分鐘即成。
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小貼士
剛焗好的Mac & Cheese散發著香濃的芝士味，主廚Manson表示想做到拉絲芝士的效果，至少要用2款特別的芝士，包括水牛芝士、車打芝士及瑞士芝士。而巴馬臣芝士及藍芝士則可令Mac & Cheese的味道更香，層次更豐富。
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記者：王芷瑩