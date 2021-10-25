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【靚太廚房】15分鐘炮製簡易芝士通粉　大廚公開拉絲芝士秘訣

休閒消費 15:38 2021/10/25

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

西餐廳Carving主廚Manson教大家做簡單又好吃的芝士通粉（Mac & Cheese）。

今集《靚太廚房》來到上環的西餐廳Carving，請教主廚Manson做一款簡單又好吃的Mac & Cheese芝士通粉，芝士與通粉融為一體，啖啖吃到香濃邪惡拉絲芝士，亦可以配搭燒牛肉或煎牛扒食用，層次豐富！

Carving主廚Manson（左）、Ricca（右）（湛斯雅攝）

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  • 材料（湛斯雅攝）
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材料

通粉 400g
煙肉（切片）100g
忌廉 100ml
雞湯 200ml
水牛芝士碎 15g
巴馬臣芝士碎 30g
車打芝士碎 15g
橄欖油 少許

點擊大圖了解做法詳情：

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    +11
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做法

1.　預熱焗爐180度。

2.　滾水加鹽。

3.　烚通粉6分鐘至8成熟。

4.　瀝水加橄欖油拌勻備用。

5.　大火炒香煙肉。

6.　加入雞湯及忌廉。

7.　煮滾後加入通粉煮至稠身。

8.　加鹽及胡椒粉調味。

9.　加入3款芝士拌勻。

10.　把所有材料放入焗盤。

11.　再鋪上3款芝士。

12.　焗爐180度焗3分鐘即成。

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小貼士

Manson公開做拉絲芝士的秘訣。（湛斯雅攝）

剛焗好的Mac & Cheese散發著香濃的芝士味，主廚Manson表示想做到拉絲芝士的效果，至少要用2款特別的芝士，包括水牛芝士、車打芝士及瑞士芝士。而巴馬臣芝士及藍芝士則可令Mac & Cheese的味道更香，層次更豐富。

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記者：王芷瑩

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