【新冠疫苗】港大研究指「溝針」接種整體安全　惟接種科興或復必泰後半年抗體均下跌甚至陰性　

▲ 港大研究指「溝針」接種整體安全，惟接種科興或復必泰後半年抗體均下跌甚至陰性。（經濟日報資料圖片）

衞生署聯席科學委員會專家委員會下周將會開會，討論接種第三針加強劑新冠疫苗安排。政府疫苗顧問專家委員會成員、香港大學內科學系臨床教授孔繁毅指，港大正展開「溝針」研究，半數人接種第二劑後半年年內，抗體水平都跌到很低，甚至是陰性，相信不論接種科興抑或復必泰，都需要打第三針。

他又補充，所有參與研究的人士都獲安排接種復必泰第三劑加強劑，一半採用肌肉注射，另一半就用皮內注射，了解不同注射方式會否產生不同水平的抗體。

政府疫苗顧問專家委員會成員、香港大學內科學系臨床教授孔繁毅今早(21日)接受港台節目訪問時透露，港大正進行有關新冠疫苗「溝針」研究，即第一針科興第二針復必泰，或第一針復必泰第二針科興，整體來說溝針是安全有效，整體上安全有效，惟目前仍正等待部分未完成的抗體測試結果。

他解釋，對象主要是免疫系統受損或受抑壓人士，包括曾接受移植的病人、需接受化療的癌症病患者，以及正服用生物製劑或類固醇的人士等。所有參與研究的人士，都會打復必泰疫苗，作為第三劑加強劑，半數會採用肌肉注射，另一半就用皮內注射，了解不同注射方式會否產生不同水平的抗體。

孔繁毅指，約一半研究對象接種第二劑疫苗後半年內，抗體水平都跌至很低，甚至是陰性，科興下跌速度較復必泰快，相信無論接種科興抑或復必泰，都有需要打第三針，只是時間先後的問題，而科興會逼切一點，復必泰則可等待明年。

他續指，免疫系統受損或受抑壓 、接受移植、化療、 用類固醇人士及65歲以上長者較逼切接種加強劑，如相關人士早前接受兩劑科興，要盡快接受加強劑；又認為港府應集中火力鼓勵未接種的長者打針，相信如果長者接種率高，政府一定會在短期內，制訂讓市民接種第三針加強劑的方案。

孔繁毅又稱，雖然兩款供港疫苗都有效，但復必泰對Delta變種病毒的保護力較科興強，產生中和抗體的表現較好。

就以色列當局接獲一名從歐洲入境的人士，驗出AY4.2病毒株，即是「Delta+」變種病毒。孔繁毅稱，本港暫未有確診個案驗出「Delta+」變種病毒，但英國已有研究人員相信，這種變種病毒的傳染力較高，可能影響疫苗效果，但暫未有證人顯示感染後的重症機會較高。

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責任編輯：陳正怡