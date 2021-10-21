【涉落藥性侵】女保險經紀傾保險疑遭落藥性侵　男客戶否認控罪高院開審

▲ 女保險經紀傾保險疑遭落藥性侵，男客户否認控罪高院開審。（經濟日報資料圖片）

29歲女保險經紀於3年前透過微信認識1名男客戶，相約第2次於男客戶住所見面傾談保險事宜時，女保險經紀喝下大半罐啤酒後不省人事，有意識時已發現自己全身赤裸，男客戶正與其性交。經紀翌日到醫院求診，經檢驗後發現其體內含安眠藥成分。涉案男客戶否認強姦罪，今（21日）於高等法院開審。控方指環境證據顯示事主逗留於單位期間，被告施行安眠藥致事主軟弱無力，乘人之危下與事主性交。

被告林劍峰（現年37歲），被控1項強姦罪，控罪指他於2018年8月29日，在長沙灣東京街42號一單位內強姦X。

控方開案陳詞指，現年29歲的事主X任職保險經紀。2018年7月被告透過微信認識X，並指家人有意買保險。同月28日，兩人相約於長沙灣見面用膳，其間被告表示須回家餵狗，X遂隨同被告到其住所傾談保險事宜，X期間曾以電郵傳送保險資料予被告後離開。

同月30日，被告透過whatsapp問被告「瞓未」及相約飲酒，惟X當天未有回覆，翌日早上才回覆，指未有回覆因已睡覺。

及至8月10日，X透過微信問及被告是否投保，被告表示正考慮中，並相約於案發當日與X第2次見面。

控方指，案發當日下午1時兩人先到長沙灣午膳，大約2時兩人到被告住所，其間被告曾給予X飲品。

至同日下午4時，X表示欲飲啤酒，控方指被告離開房間約10分鐘後帶來兩罐啤酒，X喝下大半罐後不省人事，有意識時已發現自己全身赤裸，被告正與其性交，X感到不知所措及無力反抗，於對方完事後離開。

控方指X離開單位前感到頭暈及曾嘔吐，腳步浮浮，步履不穩。至翌日凌晨時分返家，並透過微信告知上司事件，X於早上到醫院急症室，並由院方協助報警。

根據法醫檢驗報告指，X的血液及尿液含有安眠藥成分唑吡坦（Zolpidem）。據毒理報告指，服用該藥後藥效於30分鐘生效，會令人失去意識、頭暈、嘔吐及腳步不穩。

控方指爭議的是X曾是否不同意被告的行為，而被告是否妄顧X是否願意。控方指X於失去意識情況下與被告發生性交，因此並無意識作出願意。

控方又指並沒有直接證據指被告如何施行安眠藥，但本案具充分環境證據，即X逗留在單位期間，被告施行或使用唑吡坦，令X神智不清，軟弱無力致可以發生性交。控方指只要X於失去意識下，以及被告於妄顧下作出乘人之危，與X發生性交，亦構成強姦X。

聆訊下午續。

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記者：林育慧