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【童你一起長大了】李佳芯領軍重現《空中暢遊》　Ali陪基層小朋友坐飛機圓心願

娛樂 15:00 2021/10/21

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《童你一起長大了》重現「空中暢遊」活動。

譚玉瑛、黎芷珊、蓋世寶主持《童你一起長大了》，節目邀請昔日兒童節目主持現身，重現不少經典畫面、珍貴組合。

本周日（24日）播出的第四集以「童你尋開心」為主題，與大家重溫歷年經典兒歌，未來兩集更重現當年盛極一時的「空中暢遊」活動，相當難得。

Ali任領隊

事隔多年，空中暢遊的領隊由三位主持與嘉賓李佳芯（Ali）擔當。活動中有部分參與小朋友是首次乘坐飛機，故心情異常興奮。大部分小朋友一看到Ali就情不自禁大叫她在《智能愛人》的角色名「阿寶」，更與她玩得相當開心。Ali事後受訪時笑言，大家只記得她叫「阿寶」，忘記了她原本的名字：「小朋友同我講得最多係『如確定，請講確定』（阿寶經典對白），佢哋真係好可愛。」

同場加映：楊潮凱訪問

Ali指自己是接近廿歲才首度坐飛機，又謂小時候十分羨慕身邊朋友能參與空中暢遊活動：「我爹哋媽咪都比較忙，所以冇諗過可以參加同埋會有機會坐飛機。」

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「空中暢遊」活動早在1983年開始舉辦，即《430穿梭機》時代已出現，至2008年依然有舉行。活動每年由航空公司、政府、TVB贊助，讓小朋友可以免費坐飛機。

空中暢遊成佳話

在當年家境清貧的年代，不是每一位小朋友也可衝上雲宵，即使是一個多小時的環島遊已達成不少小朋友的夢想。

活動的同名主題曲《空中暢遊》由陳松伶主唱，過往Twins也曾在飛機上為小朋友獻唱兒歌。

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陳松伶（松松）是「兒歌天后」，除了主唱《空中暢遊》，以往都唱過不少經典兒歌，曾七次奪《兒歌金曲頒獎典禮》金曲。

兒歌天后再現

現年定居內地的松松姐姐，透過視像與三位主持及嘉賓話當年，回顧當年經典「兒歌Look」。松松姐姐笑指當年錄兒歌時，自己還是學生，故很多時是穿著校服錄音。她又謂喜歡兒歌的原因是因為夠「乾淨」，獲譚玉瑛笑指理由很特別。

松松：「我最鍾意《飄零燕》同《小甜甜》，《小甜甜》好勵志，佢嘅精神，好似種植咗喺我心底咁，每當我人生起跌時，我都會諗番起。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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