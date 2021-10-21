【乙型鏈球菌】40日內79宗乙型鏈球菌感染個案　曾祈殷稱事件不尋常促查清源頭

▲ 40日內79宗乙型鏈球菌感染個案，曾祈殷(右一)稱事件不尋常促查清源頭。（經濟日報記者攝）

本港9月起錄得79宗感染侵入性乙型鏈球菌個案，有群組爆發，有病人曾訪荃灣楊屋道街市，詳情請見【下一頁】。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷形容，事件不尋常，認為衞生防護中心應該關注。

曾祈殷表示，過去多年平均每個會約有9至26宗個案，但今次40日內有79宗，形容事件不尋常，相信出現爆發性群組。他又表示，30多名患者曾到訪的街市，環境樣本及魚樣本的基因排序與患者脗合，認為衛生防護中心應該查清感染途徑，如批發市場是否有感染源頭等。

曾祈殷又建議，市民若手上有傷口，要小心包紮好，去街市選魚時避免用手觸碰，而處理海鮮時也應戴手套；刀和砧板亦應分開處理。他又表示，癌症病人、糖尿病病人及有免疫力缺陷的人士的風險較高，要特別小心。

香港海鮮業聯合總會主席李彩華今日（21日）出席港台節目時，呼籲市民在這高風險的時間，應避免徒手接觸鮮魚，應「用眼揀魚」。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心早前公布，本港9月起錄得79宗感染侵入性乙型鏈球菌個案，調查顯示部分病人曾接觸淡水魚，包括鯇魚，當中部分人報稱處理未經烹煮的淡水魚時手部帶有傷口。詳情即看：【下一頁】

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記者：黃小冰