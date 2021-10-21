【假面之夜】木村拓哉長澤正美再陷懸案　五大備忘了解東野圭吾神作

▲ 木村拓哉長澤正美回歸《假面》系列。

木村拓哉跟長澤正美再度聯手合作的《假面之夜》，首周票房超越上集，連奪日本兩周票房冠軍，此為東野圭吾暢銷懸疑小說《假面》系列第二章，入場前先看5大備忘。

《假面之夜》改編自推理大師東野圭吾狂銷470萬小說系列，被譽為燒腦神作。講述一個超豪華蒙面派對，500名嫌疑犯變裝赴會，告密者預告24小時內必須鎖定兇徒。



1.《假面》電影第2部曲

《假面》系列三部曲是東野圭吾暢銷懸疑小說，首部曲《假面酒店》於2011年出版，之後在2014年及2017年分別推出《假面前夕》及《假面之夜》，三部小說至今銷量已突破470萬本，《假面》亦成為了東野圭吾近年的人氣系列。過去多年，東野圭吾已有二十多本小說被拍成劇集或電影，當中以福山雅治演繹的《神探伽利略》系列和導演鈴木雅之執導的《假面酒店》最為深入民心。



《假面之夜》是《假面》電影系列第二部曲，跟原著小說比較最大的改動，是電影版把歷時幾天的故事大幅度濃縮在除夕夜的蒙面派對。東野圭吾最初寫原著小說時也是如此構想，所以在他同意下作出這樣的改動。因為電影版與原著情節有所不同，看過小說的觀眾仍會有新鮮的觀映體驗。

▲ 木村拓哉、長澤正美、小日向文世等首集主要演員全數回歸。

2.木村拓哉、長澤正美、小日向文世悉數回歸

木村拓哉、長澤正美、小日向文世等首集主要演員全數回歸，於今集的《假面之夜》，他們率領新加入的星級演員交織出華麗的殺人夜宴。本集新加入的星級演員包括石黑賢、中村安妮、田中南、澤村一輝、勝村政信、木村吉野、大紀要、麻生久美子、高岡咲希、博多花丸等，日本電影、劇集迷不容錯過！

▲ 《假面之夜》是《假面》電影系列第二部曲。





3.首集《假面酒店》破木村拓哉紀錄

首集《假面酒店》於2019年香港上映時口碑載道，更破了一項木村拓哉個人紀錄。當時《假面酒店》上映不足10日票房已錄得逾620萬，打破了由王家衛執導，梁朝偉、王菲、劉嘉玲、木村拓哉等主演的《2046》總票房（逾614萬），成為木村拓哉在港最賣座電影，氣勢一時無兩。



今集《假面之夜》在日本上映時，首周票房更超越上集，兼連奪日本2周票房NO.1，香港優先場亦連場爆滿。

▲ 今集《假面之夜》在日本上映時，首周票房更超越上集。

4.木村拓哉大跳辣身舞

今集電影以蒙面派對作故事背景，木村拓哉有機會大騷舞技，大跳辣身舞為電影掀起序幕！導演表示，比起其他演員，非常忙碌的木村較遲才開始接受跳舞訓練，要在短時間內進行艱苦的特訓。

不過，木村不是浪得虛名。他一邊說著「這和我至今所跳過的舞蹈完全不同」，一邊以驚人的舞感進步神速。即使有些場景對於初學者來說門檻非常高，但他也跳出了連專業舞蹈教練都忍不住要鼓掌的水準。



5.木村伙《權力遊戲》團隊進軍國際舞台

《假面之夜》在日本上映時氣勢如虹，原班人馬開拍《假面》系列第3部曲的機會原本高唱入雲。可是，長澤正美在接受日媒訪問時表示，與木村拓哉一起工作所承受的壓力相當巨大，讓她覺得非常疲倦，另外她也大吐苦水，笑稱曾經鼓起勇氣邀約木村一起吃飯，結果慘遭回絕。

另外木村拓哉剛確認出演由《權力遊戲》（Game of Thrones）製作團隊製作，小說改編劇集《The Swarm》，並以英語對白演出，正式進軍國際舞台，令兩大主演回歸開拍《假面》電影系列第三部曲添變數。

同場加映：楊潮凱訪問