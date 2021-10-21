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【遺失文件】監警會限閱文件夾誤遺的士至今未尋獲　涉20人個人資料

社會 13:40 2021/10/21

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監警會限閱文件夾誤遺的士至今未尋獲，涉20人個人資料。（經濟日報資料圖片）

監警會昨日(20日)表示，一份限閱文件夾於周一(18日)晚上遺留在一部的士內，至今仍未尋獲。文件夾中載有六宗投訴個案的調查報告，涉及共20名人士的個人資料；監警會已經就事件通知警方，及向個人資料私隱專員報告，並呼籲市民或的士司機，如有拾獲立即交到就近的警署，或與監警會聯絡。

監警會表示，有關遺失的文件夾包括6名投訴人的姓名、年齡、職業，而身份證號碼、地址和電話號碼均被遮蓋，只顯示少部分資料；亦載有13名被投訴警員的姓名、警員編號、年齡、職級、服務警隊的年資，以及一名證人的姓名和職業。

發言人指，會方已建立一套安全電郵系統，以電子加密方式傳送限閱文件，以取代紙本文件傳遞。監警會已經就事件通知警方，及向個人資料私隱專員報告。會方亦會知會受影響個別人士。 監警會呼籲市民或的士司機，如拾獲該文件夾，立即交到就近的警署，或與監警會聯絡。

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責任編輯：陳正怡

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