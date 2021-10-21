【死因研訊】孕婦催生後出血亡死因續訊　醫生指伊院事後更新指引

▲ 時任伊院婦產科顧問醫生陳從心作供。 （陳靜儀攝）

33歲孕婦於伊利沙伯醫院注射催生素分娩後大量出血，最終不治，死因研訊今(21日)續。時任伊院婦產科顧問醫生供稱，醫院事後更新3項指引，包括孕婦於催產時，若每10分鐘出現4下宮縮，應減少催產素劑量。

時任伊院婦產科顧問醫生陳從心今作供，陳稱醫院事後更新了3項指引，包括使用催產素指引、產後出血處理指引、大量出血輸血指引。

▲ 伊院麻醉科專科醫生潘錦裳今作供。（陳靜儀攝）

陳指，更新指引後，孕婦於使用催產素時，若每10分鐘出現4下宮縮，應減少催產素劑量。而2016年11月28日事發當日則是規定每10分鐘出現3至5下宮縮後，減少使用催產素。

陳解釋，舊有指引是根據其他專科指引而定，陳指新指引下應可減少子宮過度刺激的個案。陳續指，有研究指出，子宮收縮下血液不會流入子宮，故子宮過度收縮反而令羊水栓塞的機率減少。

陳續指，羊水栓塞的情況罕見，不會因預防羊水栓塞而改變指引，而改變上述指引只希望減少子宮過度刺激的情況發生。

▲ 伊院醫務化驗師林敏兒（右）。梁錦麟攝

陳又指，產後出血指引包括出血1,500毫升時，需尋求專科、顧問醫生協助，及出血1,000至1,500毫升時，需尋求具4年以上經驗的醫生協助；大量出血指引則是界定在大量出血時，如何到血庫取血，及在那種情況需啟動輸血情序。

家屬代表大律師黃志文問及陳，死者梁金笑進入手術室麻醉時有風險，陳表示同意。代表律師又指，梁於手術時造成的傷口會否導致更嚴重出血。陳指，自己到場時在場醫生已切除梁的子宮，但陳相信梁有持續性出血的情況，故需要進行手術，將大量出血的部位切除。

陳續指，在手術後1小時已完成壓迫性子宮縫線及切除子宮。手術期間梁曾有大量滲血，陳相信是彌散性血管內凝血引起的併發症，與產後出血無關。

伊院麻醉科專科醫生潘錦裳作供稱，事發當日使用的麻醉藥是最低劑量，而全身麻醉是必須的，加上用藥後梁未有心臟停頓，故相信使用麻醉藥令梁心臟停頓的風險低。

伊院醫務化驗師林敏兒供稱，當日於伊院化驗室工作。林指出，當日晚上9時56分醫療團體替梁抽血，34分鐘後於化驗室電腦登記。林指，當晚曾兩次使用機器檢測梁的血液樣本，發現樣本血液的凝血因子活化，及後經人手檢測後結果亦相同，當中約花45分鐘，及後再要求病房同事替梁抽血。

林續指，梁的血液樣本被標記為緊急，惟當晚林須處理不同標本，加上晚上人手較少，故將緊急標本與其他標本於同時間處理。

林解釋一般做法是完成報告後，再致電病房同事。惟當時工作繁忙，她忘記有否致電病房同事。但當晚11時27分完成報告後，病房的影印機會列印出相關報告。

另外，據伊院婦產科顧問醫生馬慧玲撰寫的醫療報告顯示，當日病房職員並沒有收到化驗室電話。時任伊院婦產科顧問醫生陳從心早前曾供稱指，即使能早些取得報告，梁的大量出血情況亦是無可避免。

聆訊明(22日)續。

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記者：梁錦麟