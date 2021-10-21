【移民英國】林子博子女齊發燒擔心確診　緊記亡妻承諾要照顧家人：我也擔心中招

▲ 林子博分享英國的生活。

為完成對亡妻董燕君（Shirley）的諾言，今年8月，林子博帶同16歲長女詠渝及12歲幼子卓楠離港到英國展開新生活，在英國居住近兩個多月的林子博開設個人頻道分享生活日常，早前並透露在喬寶寶的搭路下成功找到新工作。

日前林子博再度上載新片，當中更帶來好消息，一家三口除了搬入新居外，子博亦為一對子女成功報讀學校，不過子博一對子女早前發燒病倒，他更擔心二人會中招，經此一役後他決定接種疫苗以保安全。

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▲ 林子博於個人頻道分享留英的生活日常。（影片截圖）

林子博日前於個人頻道發放片段，開首子博稱相隔兩星期才上載新片段，他解釋因一對子女相繼病倒，故沒心情拍片，他說：「他們兩個都流鼻水、咳嗽、感冒和發燒。」

子博要照顧一對病倒的子女，每一天定時定候叫他們食藥、飲水和替他們探熱，另外還要出外買餸煮飯，單親爸爸真的不易當，他說：「最辛苦是兩個輪住病，起初是兒子咳和發燒，隔兩天就輛到女兒病倒，我要梅花間竹般照顧他們。」

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子女近日已經退燒，只是有少許咳嗽，子博亦放下心頭大石，「起初每天替他們探熱時我也很擔心，因為發燒至38度多，平時小朋友也紮紮跳，阿仔還好，但阿女不停地瞓覺和飲水，證明她真的很不舒服。」

雖然子博帶了「平安藥」過來，不過沒想過一對子女一齊病倒，所以好快便吃完，他說：「畢竟這裡跟香港不同，當地人病倒多數會看政府醫生，因為私家醫生比較貴，睇一次門診要70英磅，大約港幣700元以上。所以當地人有傷風感冒，他們會自己去超市買成藥食。」

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子博分享於超市買來一些成藥來「看門口」，另外更聽朋友建議買了快速檢測包，當中他說：「其實最初他們發燒時，我也擔心是否中了招，中了COVID，做快速測試後證實沒事，安心之餘亦是一個警惕，小朋友經常嚷著去市區逛逛，不要有這種心癮吧，畢竟人多地方別去太多，」

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為子女已打疫苗

另外為安心起見，子博正打算接種疫苗，他說：「原因是經歷子女病倒之後，我也擔心自己中招，若我中招的話，兩個小朋友就不知如何是好。」

子博跟子女原先居於Airbnb，言語間他透露已覓得新居所，當中新居十分寬敞：「我現在住的地方就有兩層，有幾間房，所以大家分別在不同地方自我隔離，總之在自己間房就可以除口罩，一步出房間就戴口罩，我要落去下層煮飯給他們吃。地方大一點，自我隔離也比較容易。」

早前未有固地居所的關係，子博未能為子女報學校，片段尾聲他分享一段好消息，「小朋友好快就返學，分別幫他們找到學校，會有位收他們，」

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網民紛紛留言給子博打氣，有人提醒歐洲現在天氣早晚很冷，是很易生病的天氣，由於子博打算接種疫苗，故有人建議打針前去超市入定貨，始終打完針會比較累，要留在家多休息。

另外今日是子博太太離世一年，子博於fb撰文抒發對亡妻的思念，更以歌聲表心聲，當中他寫道：「我想講嘅係：你知唔知我好怕面對10月21日？因為呢一日，係我人生最痛苦嘅日子。老婆～你究竟生前俾咗啲乜嘢我食？都成一年啦！點解我仲會咁掛住你嘅？我真係有好多好多嘢想同你講，呢首歌係我過去一年嘅心聲，希望你喺上面可以聽到啦！」

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