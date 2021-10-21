【新冠疫苗】疫苗專線車今日啟動　聶德權指走進社區、聚焦長者是現時重點

▲ 聶德權到深水埗富昌邨出席疫苗專線啓動禮，並與支持機構代表合照。（政府新聞處）

政府今日（21日）起試行利用定時的疫苗專線車。公務員事務局局長聶德權今日分別到深水埗、灣仔和黃大仙，鼓勵和呼籲市民特別是長者，為自己的健康着想，盡快接種新冠疫苗。

由於有些屋邨沒有合適的新冠疫苗接種地點，政府今日起試行利用定時的專車，在特定屋邨接載居民特別是長者到附近的社區疫苗接種中心，並在完成接種後接載他們返回屋邨，聶德權就有到深水埗富昌邨視察疫苗專線首班車運作情況。

▲ 聶德權在疫苗專線首班車上，鼓勵長者接種新冠疫苗。（政府新聞處）

另外，聶德權亦有到黃大仙祠鳳鳴樓大禮堂及灣仔活動中心支持長者接種疫苗。聶德權表示，走進社區、聚焦長者是現時新冠疫苗接種計劃的重點策略。

本周六（23日）外展隊將進駐元朗商場為市民接種復必泰疫苗，聶德權希望尚未接種的市民積極響應，即場接種疫苗。

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責任編輯：李榮忠