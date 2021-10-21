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【海關關長】何珮珊對任命感榮幸　會做好把關致力維護國家安全

社會 15:08 2021/10/21

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新任海關關長何珮珊。（林宇翔攝）

國務院公布任命何珮珊出任海關關長，接替退休的原關長鄧以海，是海關自1909年成立以來首位女關長。何珮珊指，對獲任命感到榮幸，感謝中央和特首的信任，未來工作任重道遠，她會帶領海關面對挑戰。

何珮珊稱，上任後會有4大目標，包括領導海關致力維護國家安全，防範恐怖主義活動，她形容邊境是切斷這些破壞國安及本土恐怖主義活動，經外國途徑獲取物資和裝備的重要關卡，海關會做好把關「說一不二」的重任。

其次是海關會繼續配合港府與深圳市政府合作進行皇崗口岸重建，並適時全面開通蓮塘香園圍口岸等，做好通關便利化，方便促進大灣區人流物流發展。

此外，她強調海關會善用創新科技，完善海關智慧藍圖發現，提升部門數據分析能力，提升執法成效等。部門內部方面，她稱會做好管理工作，加強前線人員裝備配置，提升人員福利，並會致力致力培育未來領袖，做好專業傳承和接班安排，期望延續由內部晉升關長的使命。

海關關長何珮珊。（林宇翔攝）

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記者：蘇文軒

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