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【引入海外醫生】立法會三讀通過修例引入海外培訓醫生　陳肇始：相信不會降低醫生質素

政治 15:30 2021/10/21

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熱門 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 魷魚遊戲 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 新冠疫苗

衛生及福利局局長陳肇始。（林宇翔攝）

立法會今日大比數三讀通過修訂《醫生註冊條例》，通過引入非本地醫生來港執業。食物及衞生局局長陳肇始指出，政府非常關心醫生的質素，強調海外醫生要符合多項條件及受多重監管，相信修例不會降低醫生質素。

陳肇始又指，修例並非要取代現時的醫生執業試制度，而是開闢新途徑，容許合資格的非本地醫生來港執業，強調即使日後有更多非本地培訓醫生來港，但本地的醫科畢業生仍會是本港醫療機構骨幹。

但她同時指，本港醫生人手嚴重短缺，人均醫生比例遠遠落後於其他地區，預料人手問題會進一惡化，但訓醫生需時，因此有需要放眼香港以外的地方，吸引非本地培訓醫生來港執業，擴大本港的醫生庫。

投下唯一反對票的醫學界陳沛然表示，因憂慮本港醫療水平而反對修例，又指希望外界不要再抹黑醫學界。他續指，今日的議會再沒有反對派議員，政府要通過議案是易如反掌。

最終修例草案在39票贊成、1票反對下，三讀通過。陳肇始表示，當局將於本月底公布特別註冊委員會的名單，下月開會制定獲承認醫學資格的院校名單。

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責任編輯：胡偉明

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