【海關關長】何珮珊與丈夫曾國衞同屬紀律部隊出身　談夫妻相處之道：互相支持

▲ 何珮珊是本港首名海關女關長。

首名女海關關長何珮珊今日(21日)履新，她會見傳媒時被問到有否與丈夫、政制及內地事務局局長曾國衞交流工作事宜，何珮珊回應指，2人平時沒有需要談論公事，又稱她與曾國衞同屬紀律部隊出身，明白對方工作的困難及挑戰，會互相支持對方。

何珮珊表示，她與曾國衞分管不同政策範疇，日常工作經常有機會接觸敏感及機密資料，但2人清楚明白保密原則，日常沒有需要、亦沒有機會具體談論公事。但她說，自己和丈夫在同政府任職多年，又同樣屬紀律部隊出身，「所以好明白對方工作的困難及挑戰，亦很支持對方。」

至於未來會否希望跟隨丈夫步伐，加入政府成為問責官員，她稱自己今日才就任關長，現時談及未來發展言之尚早。

曾國衞出任政制及內地事務局局長前，曾任入境處處長。曾國衞在訪問中曾透露，與妻子何珮珊在保安局共事時邂逅，當時時任總入境事務主任，何珮珊時任海關助理監督，兩人在辦公室朝夕相對而日久生情，最後於2007年共諧連理。由於當年曾國衞借調至駐京辦工作，故整個婚禮均由太太何珮珊負責，婚後兩人亦一直為工作努力，曾公開感激太太一直的付出。

現年53歲的何佩珊，1991年2月加入香港海關任職海關督察。她於2010年晉升海關監督，於2013年晉升海關高級監督，於2017年晉升海關助理關長，並於2019年晉升海關副關長。

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記者：蘇文軒