關心妍新歌預告入行20周年　跟小朋友拍MV像氹女兒

▲ 關心妍跟小女孩合拍MV。

關心妍（Jade）新療癒專輯《Emergence》將於2021年年底推出，今天（10月22日） 推出其「療癒的步驟」第三步《原諒的力量》。而專輯收錄已面世的《腍》、《愛的告別式》及從未派台作品《那些傷我也有過》，作為Jade明年出道 20周年的預告。



為配合「療癒的步驟」三部曲，Jade特別為歌曲拍了有故事連貫性的MV，繼充滿復仇味的《腍》、《愛的告別式》後，《原諒的力量》以放下怨恨作總結。

拍攝當日，Jade首次與前兩個MV的女主角碰面，講起第一次合作，Jade說：「感覺好特別，似見到一個識咗好耐嘅朋友，但又有種好無奈感覺。」

▲ 新歌《愛的告別式》。

最令Jade難忘的是與小朋友的對手戲，她說：「小朋友比較慢熱，要拍到好close就一定要得到佢嘅信任，我就出平時氹女嘅絕招，扮小朋友聲同佢傾偈，結果就同佢friend咗，拍攝好順利。」



Jade與不同音樂人包括著名填詞人Wyman、金牌監製Johnny Yim、新晉填詞人Oscar Lee以及「人山人海」蔡德才先生、樂隊「觸執毛」成員Mike Orange攜手打造「療癒的步驟」，慢慢由《腍》的「受傷」到《愛的告別式》學習「告別」，最後到《原諒的力量》學會「釋懷」，作為專輯主打歌曲。



Jade除了花盡心思製作全新愛情三步曲，拍攝唱片封面同樣一絲不苟，攝影師更在影樓用鮮花及沙泥搭建一座小山丘，前方還有一個小水池，配合昏暗的燈光，像置身於黑夜中的孤島。

▲ 新歌《愛的告別式》。

她說：「很喜歡攝影師這個設計，與我新專輯的整體構思互相呼應，因為當你走不出感情的傷痛，猶如置身在孤島上。雖然影出來好像很輕鬆，但拍攝期間我一點都不好受，要應攝影師的要求做出一些扭動身體的動作，感覺像做瑜伽；之後另一輯相我要向前彎腰、雙手撐在一個透明水盆上，少一點腰力也招架不來。」



今次專輯以「療癒」為主題，專輯名《Emergence》，Jade認為這個字非常有意思，「這個字意思是『從困境中走出來』，可能平時比較少用，但幾貼近專輯概念。我相信，音樂有治癒人心的力量。」Jade 透露整張專輯造型跟「療癒的步驟」一樣，以逐步走出黑暗為概念，而碟名更隱藏二十周年玄機「19+1」，預告Jade 明年出道 20周年。

同場加映：楊潮凱訪問