【引入海外醫生】醫專指有必要檢視及修訂現行機制　才可履行把關的角色

▲ 醫專指有必要檢視及修訂現行機制，才可履行把關的角色。（資料圖片）

今日（21日）《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》獲三讀通過。香港醫學專科學院期望修訂條例所引入的新途徑，能吸引更多合資格的非本地培訓醫生在香港公營醫療機構執業，藉以紓緩醫生人手短缺的情況。同時，認為將有必要檢視和修訂現行的相關機制，得以確保不會降低專科認證水平和標準的承諾。

醫專指，修訂條例中多個新途徑均與專科資格相關，醫專作為維護香港專科醫生培訓和認證水平之法定機構有著不可或缺的角色，將繼續與政府及不同的持分者進一步討論法例執行的細節，以履行醫專把關的角色。

不過，醫專對條例最終並無就有限度註冊轉為特別註冊之銜接及可追溯計算的安排作出調整感到可惜。醫專指出，在現行有限度註冊制度下，醫專和其分科學院在相關的招聘過程之參與並非法律賦予的安排，亦非涵蓋所有的公營醫療機構。同時，現行的有限度註冊制度，以至醫專的專科註冊資格審核機制都沒有把申請人的「認可醫學資格」作為必要的考慮。

醫專認為，基於這些考慮以及公眾利益，認為將有必要檢視和修訂現行的相關機制，才可履行當局所託付之把關的角色，以及協助其恪守不會因為引入這新途徑而降低專科認證水平和標準的承諾。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠