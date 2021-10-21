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【2+1=1】李靖筠為三角戀劃上句號　新歌反映出軌後內心忐忑

娛樂 15:56 2021/10/21

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Gladys斡旋於朱康和Locker之間。

李靖筠（Gladys）2021音樂企劃最終章《2＋1＝1》今日（21日）上架，以林若寧的歌詞述說愛情關係中面對的誘惑、掙扎和抉擇。延續第一章《像極了愛情》及第二章《差一些什麼？》開展的三角關係，Gladys斡旋於朱康和Locker之間，日益嚴重的內疚感使Gladys決意為這段錯綜複雜的三角關係作一個了斷。
 
Gladys與蘇道哲（阿道）經歷多首作品的合作已培養出默契，為了讓這系列故事擁有一個更符合雙方想法的結局，他們大膽地於《2＋1＝1》推出前一至兩個月，重新編寫旋律。

Gladys決意為這段錯綜複雜的三角關係作一個了斷。＿

歌曲開首的一段聲帶是阿道於網上碰巧聽到，認為非常切合故事女主人翁的處境。這段聲帶亦勾起Gladys過往的分手片段，幫助她在錄音時進入歌曲的情緒。
 
而令Gladys感受最深的歌詞是「睡床上平靜其實此刻默默疑問」，她形容這句描畫出夜裏房間的寧靜與內心的糾結所形成的強烈對比，亦貼近錄音時的狀態：「阿道叫我錄嘅時候，幻想住出完軌返到屋企嗰種忐忑。」

Gladys補充：「選擇出軌背後總會有原因驅使。」

她又認為，「引誘係存在，但出軌係選擇。」正如禁果一直存在於樂園中，為何在蛇的出現前，禁果並沒有被吃掉？Gladys補充：「選擇出軌背後總會有原因驅使，可能係現任有啲嘢滿足唔到自己，所以先會喺第二個人身上搵。」更悲哀的是，發現自己不夠愛對方，才會被乘虛而入。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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