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【資料外洩】數碼營銷公司Fimmick遭勒索軟件攻擊　逾3.5萬人個人資料遭外洩涉L’Oreal客戶

社會 16:03 2021/10/21

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私隱公署今日確認 L’Oreal Hong Kong Limited 的客戶受事件影響。（資料圖片）

個人資料私隱專員公署今日（21日）表示，於本月初起陸續接獲 Fimmick CRM Limited及其企業客戶的資料外洩事故通報，公署今證實歐萊雅香港有限公司 L’Oreal Hong Kong Limited 的客戶受事件影響，外洩個人資料包括姓名、電話號碼、電郵地址、住址、出生月份、Facebook 帳戶名稱等個人資料。另外公署接獲另外9間為Fimmick 企業客戶的公司通報，包括可口可樂中國有限公司、香港麥當勞、雀巢香港有限公司等。

公署今發表新聞稿表示，總部位於香港的數碼營銷公司Fimmick向其企業客戶提供數碼營銷及客戶關係管理等服務，其電腦系統曾於今年9月遭勒索軟件攻擊，導致由公司處理的部份個人資料外洩，受影響人數可能超過3.5萬人，實際數字亦有待確實。公署已於10月6日聯絡Fimmick跟進事件，並於10月12日就事件展開調查，直至今日確認 L’Oreal Hong Kong Limited 的客戶受事件影響。

另外，9間公司亦就資料外洩事故向私隱公署通報，告知相關事件仍在調查中，相關公司包括保柏（亞洲）有限公司、可口可樂中國有限公司、歐洲坊控股有限公司、綠坊市場發展有限公司、美贊臣營養品（香港）有限公司 、曼秀雷敦（亞洲太平洋）有限公司、香港麥當勞、雀巢香港有限公司、利潔時有限公司等。

個人資料私隱專員鍾麗玲呼籲曾向上述公司提供個人資料的市民，包括成為有關產品會員或經網上訂購產品的客戶，提高警惕，慎防個人資料被盜用，若懷疑個人資料被外洩，可聯絡有關公司查詢，亦可以向私隱公署作出查詢或投訴。她亦提醒，受影響市民應更換所登記帳戶及若有需要其他平台帳戶的密碼、留意所登記的帳戶及個人電郵有沒有不尋常的登入記錄

鍾麗玲亦建議受影響機構，若認為事件涉及外洩客戶的個人資料，應盡快向私隱公署作出通報，並通知受影響的客戶。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃悅晴

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