【傳統名校】聖保羅書院校友捐3千萬獎學金賀170年校慶　包基層新生6年學費及課外活動部分費用

▲ 聖保羅書院學生合力在校園內的走廊砌出「170」字樣，慶祝170周年校慶。（程志遠攝）

聖保羅書院踏入170周年，將舉行一連串校慶活動，校方今（21日）舉行揭幕禮，獲多位來自不同界別的名人校友出席，包括前立法會主席曾鈺成、政府專家顧問許樹昌及歌手杜德偉等。學校又宣布啟動由校友發起的「聖保羅獎學基金」，將由下學年起支援有需要學生。

曾鈺成身穿聖保羅書院的夏季校服出席典禮，憶述在學時同學均來自背景，可以去渣甸山同學家的豪宅看星星，亦可以去閣麟街舊樓的天台與同學討論如何學社活動，同學間不會因背景不一沒有任何芥蒂，他又指很自豪在學時創辦有份學生會及撰寫學生會章程。

前港台助理廣播處長張文新又指，自己小時候居住於上水的鄉郊，每天上學來回要花5至6小時，亦因家境窮困，原只打算完成初中的學業，但有教師買了一整套中四的教科書送到家中，並寫了一封信給他父親，著其父親讓其繼續升學。張文新指，師生間的感情讓其感到很溫暖，也學會了做人的道理。

▲ 聖保羅書院今日（21日）舉行170周年校慶活動「保羅友程」揭幕禮。（馮漢柱攝）

另外，聖保羅書院一眾校友發起「聖保羅獎學基金」，目前認捐額已達3,000萬港元，將由下學年起支援有需要的學生。

聖保羅書院校長源廸恩指，該校學生一直很珍惜可以和不同階層學生一起學習及玩樂，而校方也不希望校內階層太過單一，認為基金很值得做。他指，預計明年九月可以惠及5至6名中一生，會每年遞增受助學生名額，又指資助金額沒有上限，會為受助學生支付6年的學費及課餘活動費用等。

此外，聖保羅書院以「傳承歷史，開創未來」為主題，舉辦一連串慶祝活動，包括有由校友及應屆學生設計的專屬巴士及電車，將於今日起分別行駛8及4星期。

聖保羅書院校慶活動揭幕禮情況即看：

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記者：黃小冰