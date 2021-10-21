【腸道健康】研究發現睡眠欠佳及抑鬱與腸道微生態失衡有關　補充益生菌有效舒緩症狀

▲ 徐摯情博士(圖左) ，周軍衛博士(圖右) 。（學會提供）

香港腸道微生物組學會今日（21日）公佈第二期港人腸道微生態研究的首階段研究結果。研究在今年4月至9月進行，為97人進行詳細腸道分析。研究顯示超過8成參加者睡眠質素欠佳，2成多參加者則出現不同程度的抑鬱徵狀，而補充益生菌調理腸道，有助改善常見的睡眠及情緒問題。

研究透過收集其糞便樣本及進行腸道菌群核酸測試及次世代基因排序技術，研究發現超過6成睡眠欠佳者及接近7成具中等程度或以上抑鬱徵狀的參加者有輕度至嚴重腸道微生態失衡情況。當中，睡眠欠佳者的腸道細菌菌群豐富度比正常人群低。腸道數據亦顯示，睡眠欠佳及具抑鬱徵狀的參加者的菌群分佈有特定形態。

▲ 研究發現睡眠欠佳及抑鬱與腸道微生態失衡有關。（學會提供）

不同症狀參加者缺乏的益生菌有所不同，數據顯示，兩種症狀的患者分別缺乏特定菌群。參加者其後亦根據核酸檢測報告，補充其普遍缺乏的標準劑量益生菌。兩個月再測試，發現有效改善參加者睡眠質素及抑鬱徵狀的評分。有7成睡眠欠佳者改善程度達2成，8成具中等程度或以上抑鬱徵狀亦改善接近3成。以上反映患有不同精神健康問題的人群所缺乏的益生菌有所不同。故此，為特定人群進行針對性益生菌補充，能更有效舒緩其症狀。

學會希望是次研究不但能提升市民對腸道及精神健康的關注，亦能提供有效數據，讓大衆了解更多元的舒緩方法，包括透過調整飲食習慣、改善作息時間、恆常運動及補充特定益生菌調理腸道，改善常見的睡眠及情緒問題。

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責任編輯：李榮忠