【失業情況】本港失業率跌至4.5%　就業不足率跌至2.1%

香港失業率進一步回落。根據政府統計處今日（21日）發表的最新勞動人口統計數字（即2021年7月至9月的臨時數字），經季節性調整的失業率由2021年6月至8月的4.7%下跌至2021年7月至9月的4.5%。就業不足率亦由2021年6月至8月的2.2%下跌至2021年7月至9月的2.1%。



與2021年6月至8月比較，在2021年7月至9月期間，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率均見下跌。失業率方面，樓房裝飾、修葺及保養業、專業及商用服務業（不包括清潔及同類活動），以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於建造業、零售、住宿及膳食服務業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。



總就業人數由2021年6月至8月的3,651,700人，上升至2021年7月至9月的3,658,000人，增加約6,300人。2021年7月至9月的總勞動人口為3,838,600人，與2021年6月至8月的數字（3,839,500人）大致相若。



失業人數（不經季節性調整）由2021年6月至8月的187,700人下跌至2021年7月至9月的180,600人，減少約7,100人。同期的就業不足人數亦由86,200人下跌至79,000人，減少約7,200人。

勞工及福利局局長羅致光評論最新失業數字時表示：隨着經濟復蘇更形穩固，勞工市場進一步改善。2021年7月至9月經季節性調整的失業率較2021年6月至8月下跌0.2個百分點至4.5%，就業不足率下跌0.1個百分點至2.1%。同時，總就業人數增加6,300人至3,658,000人，而失業人數減少7,100人至180,600人。



按行業分析，大多數經濟行業的失業率較上一個三個月期間下跌，其中樓房裝飾、修葺及保養業、專業及商用服務業（不包括清潔及同類活動），以及藝術、娛樂及康樂活動業的失業率跌幅較為明顯。至於與消費及旅遊相關行業，這些行業合計的失業率下跌0.2個百分點至7.2%。



羅致光說勞工市場情況將取決於經濟復蘇的步伐，消費券計劃應在短期內繼續支持與消費相關的活動。然而，環球疫情的發展仍是經濟及勞工市場前景的主要不確定因素。社會各界應對新冠疫情保持警惕，並努力實現更廣泛的疫苗接種。政府會繼續密切留意相關情況。



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記者：蘇文軒