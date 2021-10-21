【渣打馬拉松2021】籌委會強烈譴責有人利用賽事宣揚政治訊息　如賽事有人違法會要求執法部門介入

▲ 馬拉松將在周日復辦。(資料圖片)

渣打香港馬拉松籌備委員會強烈譴責任何人利用賽事，作為宣揚及鼓吹政治訊息的平台，並重申周日(24日)賽事現場，絕不容忍任何違法事件，嚴正要求任何人切勿以身試法。

【渣打馬拉松2021】田總指穿著特別裝束或攜帶背包 須接受保安檢查才可參賽

委員會主席高威林，日前被問到跑手服裝如違反《港區國安法》會如何處理，他當時未有正面回應，僅指「唔關大會事」。委員會今日(21日)嚴正澄清，大會嚴正要求跑手於周日參與賽事時需絕對守法，香港田徑總會強調運動不應該加入政治元素或口號，強烈呼籲跑手尊重大會守則，維持良好比賽秩序及氣氛。

大會指，如發現賽事當日有任何違反法例或大會規則的情況，大會將拒絕有關人士參加活動，並按需要要求執法部門介入。至於穿着特別裝束或攜帶背包的跑手，必須在大會工作人員指示下進入設於起點的檢查站接受保安檢查才可參加有關活動。

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記者：蘇文軒