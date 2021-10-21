【生命奇蹟】31周孕婦胎盤前置出血緊急生仔　30醫護拼命搶救BB︰要好好長大

▲ 台灣一名懷胎31周孕婦，因胎盤前置出血需緊急生仔，30名醫護成功搶救BB。

生仔搵命搏！生孩子，媽媽辛苦之外，亦有賴醫護的守護。台灣有麻醉科專科醫生參與了一宗危急產子的個案，一名31周孕婦胎盤前置大量出血，胎兒心跳放緩，急需緊急生產。昔日類近的情況，BB大多九死一生，院方是次出動20、30名醫護，成功拯救BB，見證生命的韌性。

台灣麻醉科專科醫生「主動脈」昨日（20日），在facebook專頁「麻醉醫師靈魂所在的地方」分享了當天拯救BB的經歷，帖文分享了4張照片，非常震撼人心，叫人動容。

31周孕婦胎盤前置大量出血

醫生直言麻醉醫生的生活是「在你睡著的時候，我會保護你的小孩」，昨日，醫生本來只是路過急診電梯，大門打開，就見到醫療人員大喊病人來了，直覺就知道出事。

我看到一個產婦斜躺在病床上，手摀著棉被蓋著下半身，產婦不停的扭曲發出呻吟，鮮血從她的下腹不斷地湧出，前置胎盤出血，胎兒31周，胎心音遲緩。

該產婦出血之嚴重在非市區醫院實在是少見，她甚至弄的開刀房牆壁上到處都是血。當時醫生立即臨危受命趕快把病人推進開刀房，同時院方出動了很多醫護人員，包括總醫生、住院醫生、產科醫生、小兒科醫生、護理人員等。

為了要拯救一個小孩，這陣仗之大，前後加起來大概出動了二、三十人吧，打藥、插管、打Aline（動脈導管）、消毒、劃刀……

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30名醫護拯救BB

分秒必爭，BB成功從媽媽腹中被拉出來的時候，按阿普伽新生兒評分（Apgar score），即對新生嬰兒健康狀況的快速評估，該31周早產BB全身發紫，只有3分，而3分以下表示情況危殆。醫生指出︰

以前像這樣的小孩，都必須死，現在只要動作夠快，這樣的小孩就有機會會活，最後當小孩蹦出第一聲哭聲的時候，真的是叫人感動到想要掉下眼淚。

30名醫護的努力下，麻醉科醫生及同事見證生命的奇蹟，母嬰平安。雖然明白BB還有一段路要走，但是生命的韌性有時候超過人的想像。他祝福BB，

你可要好好長大，不要辜負我們今天那麼多人拼命想要去救你。

爸爸感激醫護拯救太太與小孩

小孩的爸爸今天（21日）在帖文留言，感謝醫護，並承諾BB會好好長大。

昨天發生的一切來的太突然，非常感謝您及醫療團隊，拯救我的太太以及小孩，在此致上最深的感謝，小寶寶一定會平安健康長大的！

有關帖文發佈了1天，逾9,000名網民關注，大家紛紛感謝醫護，留言有「看文字就有滿滿的感動，謝謝偉大的醫護守護生命」、「眼眶有淚在打轉，向醫療人員致敬」、「總是在與死神拔河患者生命，這是份神聖的醫術」等。

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了解胎盤前置



據本港醫管局婦產科中央統籌委員會的資料指出，每百名孕婦中有1、2人有胎盤前置問題，嚴重者需要剖腹生產。當胎兒成長時，子宮下端的肌肉層亦會發育，在懷孕後期，胎盤會變相移高，遠離子宮口。胎盤前置則是胎盤位置沒有升高，距離子宮口2厘米以內，情況會分為4級，相距2厘米為第1級；胎盤位於子宮口邊為第2級；胎盤阻擋部分子宮口為第3級；完全阻擋子宮口則為第4級，需要剖腹生產。

文章內容及圖片獲「麻醉醫師靈魂所在的地方」授權轉載報道。

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責任編輯︰顏紫燕