【校長專訪】移民潮衝擊學界插班申請增　蔡繼有校長揭一個關鍵收生準則

▲ 保良局蔡繼有學校創校校長分享關鍵的收生準則。

近年愈來愈多家長讓子女修讀國際文憑課程（IB），其中私立的保良局蔡繼有學校（下稱蔡繼有）中小學一條龍，教學模式傾向國際化，歷年來誕生多名IB狀元，成為炙手可熱的名校。在移民潮下，蔡繼有收到的插班申請較往年多，但沒因此增加插班生名額，學額競爭依然激烈，校長分享關鍵的收生準則。

「Every Child is Good at Something」，保良局蔡繼有學校創校校長及全職學校顧問劉筱玲博士深信，每位學生都有其天分，本著這個理念帶領學校踏入第20個年頭。該校學生IB成績優異，教育諮詢機構Education Advisers整理了2021年IB全球學校成績，並按平均分排名，蔡繼有排名第20位。該校原本公布有6名IB狀元，其後有學生成功上訴覆核成績，躋身狀元之列，最終今年共出產9名IB狀元。

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不排名次 不設精英班

課程方面，蔡繼有首5年是小學課程，6年級開始是中學課程，3年初中採用校本課程，高中則提供兩年國際普通中學教育文憑課程（IGCSE）及兩年國際文憑大學預科課程（IBDP）。劉博士表示，蔡繼有不排名次，不設精英班，沒定期默書，小朋友壓力大減，學校能營造愉快的學習氛圍。

學校講求全人發展，為學生提供多元化的音體藝活動，例如該校小一生需學習一種樂器。劉博士希望小朋友在過程中學得開心，「不是要一定學得好、考到等級，最緊要一齊學互相學習。」她期望發展不同的項目，讓小朋友發揮潛能，找到自己的強項。

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三輪面試減至兩輪

蔡繼有每年有約4,000人爭奪160個小一學位，今年的報名人數亦相若。校方過去設有三輪面試，不過因應疫情所限，今年分為兩輪面試。劉博士指出，有家長為小朋友報考多間學校，她認為︰

面試應是開心的約會，不要讓小朋友覺得去考試。

因此她希望小朋友來到蔡繼有保持輕鬆的心情，面試前先安排小朋友跟老師唱歌、玩遊戲、講故事等，減輕小朋友的緊張情緒。面試以中英雙語進行，主要留意學生的表達能力及態度，劉博士的貼士是「聽得明白、講得清楚的小朋友會得高分」。

▲ 劉筱玲博士帶領保良局蔡繼有學校踏入第20個年頭。（林綺虹攝）

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插班生收生準則

移民潮衝擊學界，不少學校流失學生，甚至面臨收生不足問題。劉博士直言蔡繼有也略受影響，有學生全家移民，也有高年級學生提早到海外升學，她續說︰

報考插班的人數比往年多，但我們沒因此多收插班生。

劉博士透露，校方會留意插班申請人的中英文水平，要求他們能掌握雙語，「英文叻、中文弱，又或相反都不行」，語文欠佳則難以適應蔡繼有的雙語學習環境。至於申請人的音體藝表現，她稱並非最重要的考慮因素，還是以語文能力為關鍵的收生準則。她希望家長明白該校的教育理念，家校合作下培育小朋友成長。

學校將於明年4月左右，接受2022-23年度2至9年級及11年級的插班申請，詳情請留意學校網頁。

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記者：駱秀玲