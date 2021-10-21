【星二代】羅霖離婚後獨力養大3子送海外升學　25歲大仔棄美國讀法律返港讀設計

▲ 羅霖為大仔慶祝25歲生日，而大仔和二仔已先後大學畢業。

現年56歲的「美魔女」羅霖（Candy）自2013年與富商劉坤銘離婚後，獨力照顧3名兒子Nathan、Jordan及Jonathan，25歲的Nathan和24歲的Jordan已先後大學畢業，昨日羅霖為大仔慶祝25歲生日，並在社交平台分享兩母子的合照，羅霖保養得宜看落似足兩姊弟。

羅霖為大仔Nathan慶祝生日，Nathan笑容燦爛，帶點韓星味道；56歲的羅霖亦保養得宜，相中的兩人猶如兩姊弟。羅霖在帖文中祝福兒子︰

祝你幸福安康！在人生路上，能夠擁有好心情才能享受好風景，好眼光才會有好發現，好思考才會有好主意。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

羅霖曾接受訪問剖白離婚經過，稱當時是為勢所迫，之前已忍了很多年，只希望兒子健康成長，直至前夫超越了底線，才堅決選擇離婚。

▲ 羅霖離婚後努力湊大3個仔。（IG圖片）

她又言，離婚時所得的贍養費是零，而她負責小朋友生活費，前夫負責小朋友教育費，但過了半年，前夫又與她打官司。「想分我一半錢，學費他只想付部分，打官司好心力交瘁，我一個女人怎辦，幸好媽咪話有飯食飯、有粥食粥，叫我回去。」

最新影片︰「女飛魚」化身教練培養泳壇精英 蔡曉慧：運動員是輸得最多的人

羅霖稱起初只是帶細仔Jonathan離家，但大仔、二仔主動帶行李去找她，便鼓起勇氣照顧3名兒子，但她的經濟負擔也相當沉重，幸好除了與朋友夾份做生意之外，亦有廣告及工作找她，便復出幕前加做生意雙線發展。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

縱然經濟壓力大，但羅霖堅持為3名兒子舖路海外升學，在港安排讀基督教國際學校（ICS），之後大仔到過英美讀過媒體、設計及法律。兜兜轉轉後，大仔卻發現最愛不是法律，毅然輟學返港入讀理工大學商業設計，羅霖曾大呻浪費了3年逾百萬學費，但仍支持大仔做喜歡的事。

今年7月時，大仔終於大學畢業，羅霖曾在社交平台感言︰「這十年單親媽媽的路一點也不容易，難關過了一重又一重，流了不少眼淚和汗水；未來仍然充滿挑戰，希望媽媽、我和3個兒子仍然可以堅持挺過去。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

至於二仔Jordan則在美國洛杉磯一間大學讀心理學，成績理想還考取獎學金，畢業後定居當地工作。去年Jordan與女友拉埋天窗，羅霖榮升奶奶，曾讚揚德日混血兒新抱Dhyana Kichona值100分，成績優異兼人品好，而且Dhyana具音樂才華，曾經出過單曲，十分厲害。

最新影片︰退役五年腰患未癒享受殘奧會工作 蘇樺偉 ：盼香港運動員有更好成績

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳