【愛國教育】民建聯倡設10億專項資金　由「愛國者」帶領說好香港故事

▲ 民建聯出版「認識國家發展 講好中國故事」倡議書，提議七項政策重點。（楊潤雄FB）（陳葆琳攝）

民建聯出版「認識國家發展 講好中國故事」倡議書，建議政府撥出10億資金，全面落實愛國文化推廣、籌建永久性的「中國香港抗戰歷史紀念館」及中國共產黨史館展覽等。

倡議書提議七項政策重點，分別為推廣中華文化、要求特區政府駐外地機構講好中國故事、認識歷史加強國民身份認同、讓更多央視頻道在港免費播放、善用香港優勢加強對外文化交流，以及加強於不同的國際舞台為國家發聲七積極推薦人才加入國際機構。

民建聯認為，為更有效地全面推動國民教育及落實愛國文化推廣的進展，港府設立跨局專案小組撥出10億元專項資金，並委任「愛國者」，如人大常委、政協等，作為小組主席及顧問帶領小組運用好學校、課程規劃、教師、博物館、公園、圖書 館、大會堂、文娛中心及法定古蹟等資源，具體地說好中國及香港故事。

民建聯副主席陳勇指，時至今日仍有涉及違反《港區國安法》的人士在香港及海外唱衰香港，港府必須轉守為攻，要多向世界說明國家和香港的實況及觀點，講好中國故事。老游擊戰士聯誼會會長林珍表示，香港年輕人有需需要重新學習抗日戰爭駧歷史及細節。

民建聯執行委員朱麗玲指出，現時社會年輕一代的身份認同十分薄弱，容易受到唆擺，甚或對中國人身份表示否定，有必要性學習中國近代史。民建聯執委會常委梁熙則認為，港府應加強於不同的國際舞台為國家發聲，積極向中央政府爭取，推薦更多人才加入國際機構，如以主權國家為劃分的國際組織包括聯合國等，以讓香港人才參與更多國際事務。

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記者：陳葆琳