【美酒佳餚】蘭桂坊下月推美食巡禮　盛智文強調一切以防疫安全為前題

▲ 蘭桂坊下月初推美食巡禮。（馮漢柱攝）

為響應旅發局《美酒佳餚巡禮》，蘭桂坊協會在下月1日至30舉行「蘭桂坊環球美食巡禮」，聯同30間餐廳推出餐飲優惠，市民在指定餐廳及酒吧品嚐特定餐飲第二份可享半價，市民亦可透過「LKF 品酒證」於12間餐廳及酒吧兌換3至4款指定飲品，活動亦與著名信用卡品牌合作推出消費優惠。蘭桂坊集團主席盛智文表示，蘭桂坊餐廳會嚴格遵守當局的防疫規例，相信可在防疫安全之下推出是次活動。

顧客在活動期間可以在30間正常餐廳及酒吧享用特定餐飲優惠，例如蘭桂坊加州大廈24樓的Aria，主打現代風的意大利餐廳，在週日至週三晚餐時段，客人點購一份開胃菜即可享用第二份開胃菜的半價優惠；市民在中環泰式餐廳Baña Thai購買第二份指定菜式即享半價優惠；

至於熱愛飲酒的人士，則可在指定酒吧或夜店：Cassio、dragon-I、Faye及Zentral，在歡樂時段光顧則可享用特定飲料的第二杯半價優惠。

另外，為配合旅發局《美酒佳餚巡禮》的「品味通行證」，蘭桂坊特意推出「LKF 品酒證」，市民可購買售價300元的「品酒證」，通過二維碼於12家餐廳及酒吧兌換3至4款指定飲品，參與餐廳包括Ministry of Mussels、Porterhouse、Ciao Chow等。而活動亦為Master卡持有人提供優惠，他們可參加品味工作坊，其中可在指定餐廳享用特色菜式。

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盛智文表示，在疫情下港人改以多留港消費，適逢本港疫情漸趨穩定，特意推出新活動吸引港人前來消遺。他強調蘭桂坊餐廳多屬C類食肆，而員工的接種率達八成或以上，所有餐廳亦會遵守當局的防疫規例，相信可在防疫安全之下推出是次活動。

香港旅遊發展局總幹事程鼎一表示，蘭桂坊協多年來支持美酒佳餚巡禮，深信本港在疫情後可繼續成為全球美食愛好者首選的旅遊城市，並指香港是全球防疫最佳的城市之一，在疫情回穩之時，「港人是時候出去開心下、出去行下」。

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記者：陳麗娜