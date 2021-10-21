【青少年犯罪】警破販毒集團拘7人包括3中學生　毒犯招攬年青人做「駁腳」

▲ 警破販毒集團拘7人包括3中學生，毒犯招攬年青人做「駁腳」。（曾秋文攝）

警方根據線報，本月10月15日下午，在灣仔一間茶餐廳截查3名本地男童，在他們坐的位置發現一個空運郵包，內藏一個玩具電子琴，探員細心檢查後，在包裝分隔紙板內檢獲2.18公斤「K仔」市值159萬，探員於是拘捕該3名男童，他們來自不同中學，屬朋友關係。

灣仔警區重案組第三隊主管陳德明高級督察表示，警方跟進調查後鎖定一個販毒集團，他們安排毒品郵包來港後，再招攬年青人做「駁腳」運送毒品給其他買家。警方昨日（20日）清晨時分，掩至啟德一個公共屋邨單位，首先拘捕一名23歲報稱侍應男子，在單位檢獲53公斤「K仔」及製毒包裝工具，市值約3,800萬，估計單位是一個住宅式製毒工場，其後再在灣仔一酒店內拘捕一名24歲男子及23歲女子，他們報稱無業及待應，估計是集團骨幹成員，警方同日晚上再拘捕多一名20歲女子，相信她是公屋登記住戶。

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灣仔區行動主任荀寶珍女總督察表示，警方非常關注青少年販毒案，根據數字今年首2季，青少年販毒案人數比上年同期有增加趨勢，呼籲青少年不要一時貪念搵快錢，以身試法。

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記者：曾秋文