【北部都會區】李家超︰跨越港深兩地行政界線策略行動綱領　為長遠發展謀定新方略

▲ 政務司司長李家超。（經濟日報）

政務司司長李家超指，最新一份施政報告提出的《北部都會區發展策略》在空間概念及策略思維上大幅度跨越港深兩地行政界線的策略行動綱領，為香港的長遠發展前景謀定新方略。

李家超在中法大灣區企業家峰會暨粵港澳大灣區企業家聯盟四周年慶典上，通過視頻政辭。他指，北部都會區佔地面積約300平方公里，包括香港新界北部多個已發展成熟的新市鎮、鄉郊地區和新發展區，加上跨境陸路口岸和鐵路項目，將成為香港未來20年城市建設和人口增長最活躍的地區。

他表示，乘着香港創科發展的良好勢頭，北部都會區會建設新田科技城，聯同深圳科創園區組成的深港科創合作區 ，集合港深兩地優勢，匯聚海內外人才，成為推動大灣區國際科技創新中心建設的重要引擎。

他續指，港府會抓緊中央上月公布的《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，把握方案為香港專業服務業帶來的機遇。港府建議提升香港洪水橋／厦村為新界北現代服務業中心，還有在與前海隔灣呼應的流浮山建設具規模、地標性的創科設施，提供大量就業機會。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳葆琳