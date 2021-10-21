【禁加熱煙】立法會三讀通過全禁電子煙及加熱煙　陳肇始：不同意禁售等同剝奪選擇權

▲ 衛生及福利局局長陳肇始（林宇翔攝）

立法會今午三讀通過修例禁售電子煙及加熱煙，食物及衞生局局長陳肇始表示，不同意禁售加熱煙等同剝奪市民選擇權，強調要從社會整體利益制訂控煙政策，必須防止有害的煙草產品植根香港市場。

會議間，民建聯、工聯會及新民黨等多名議員，支持「全禁」電子煙及加熱煙。工聯會郭偉强強調，「控煙不走回頭路」，若有市民被新型煙草產品吸引成為煙民，政府便要投入更多資源作宣傳和醫療體系。對於有意見認為，若要禁售加熱煙，便應同時禁售傳統香煙，郭偉强批評有關說法說法帶有「攬炒」思維。

不過，自由黨及部分議員反對反對政府「全禁」電子煙及加熱煙，建議只需規管加熱煙。自由黨邵家輝質疑，政府的「全禁」方案過分極端，又認為加熱煙是傳統香煙的「改良版」，對人體的傷害較少，指政府應容許成年市民有選擇權。

邵家輝早前提出修正案，建議將「全禁」電子煙及加熱煙，改為將加熱煙納入規管，惟早前遭立法會主席梁君彥裁定不符合《議事規則》，拒絕他提出相關修正案。

經過逾3小時討論，立法會最終以32票贊成、3票反對及2票棄權下，通過《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》，修例將於刊憲當日起計6個月起實施。

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記者：胡偉明