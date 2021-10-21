【昏迷女童】港爸為6歲植物人女兒四出尋醫　獲仁醫跟進病情：感受到醫者父母心

▲ 6歲女童天瑜遇醫療事故慘變植物人，其爸爸為愛女四出尋醫。

6歲女童周天瑜因醫療事故淪為植物人，其家人在追究涉事醫院的同時，周爸爸成立了網上群組，不斷更新女兒情況。今日（21日）周爸爸提到約見了一位中醫師，對方不但答應跟進天瑜的病情，更教授他一些按摩方法，希望能改善女兒情況，令周爸爸十分感動。

▲ 周爸爸與黃醫師見面。（「天瑜醫療事故關注組」FB圖片）

周爸爸於Facebook群組「天瑜醫療事故關注組」發帖，指最近從電視節目中得悉一個名為「天使行動」的義診服務，透過朋友穿針引線下，今日到訪負責相關項目的「醫道惠民」中醫館，與創辦人黃天賜中醫師見面，希望從中醫角度，尋求幫助女兒的方法。

最新影片：「女飛魚」化身教練培養泳壇精英 蔡曉慧：運動員是輸得最多的人

周爸爸感激中醫師的幫助

周爸爸表示，黃醫師除了答應跟進天瑜的病情，更教授了一些對天瑜有幫助的按摩方法，

黃醫師整個過程都十分熱心，很有耐性的講解，真正從他的身上感受到甚麼叫醫者父母心。他才是真正的『星空下的仁醫』。

最後周爸爸在帖文提到，稍後會將拍攝了的按摩方法教學短片上載至其專頁，希望幫助到其他有需要的人。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

切除腫瘤手術時出現醫療事故

6歲女童周天瑜於3年前確診患上橫紋肌肉瘤（第四期），在接受化療後情況一度好轉，腦內腫瘤縮小至可接受手術切除，惟去年於瑪麗醫院進行手術期間出現醫療事故，家人指出院方疏忽包括手術中延誤了給病人輸血長達48分鐘。當時4歲的天瑜在2020年5月手術後至今仍是全身癱瘓，昏迷不醒，成了植物人。

▲ 天瑜至今臥床約16個月。（「天瑜醫療事故關注組」影片截圖）

天瑜術後卧床至今16個月，事發後在瑪麗醫院深切治療部留醫超過1年，至今年5月31日被轉往大口環根德公爵夫人醫院繼續康復治療，醫生評估天瑜情況屬嚴重智障，目前仍然全身癱瘓，需依靠呼吸機維持生命。事發時她只是4歲，其家人正追究涉事的瑪麗醫院及香港兒童醫院。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

最新影片：退役五年腰患未癒享受殘奧會工作 蘇樺偉 ：盼香港運動員有更好成績

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳