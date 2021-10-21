【保母虐嬰】保母疑虐殺女嬰靈堂下跪道歉　父狠批「扮晒嘢」：一滴淚也沒有

▲ 台灣一名保母疑虐殺女嬰，昨日在丈夫陪同下到靈堂下跪道歉。

台灣高雄早前發生一宗懷疑虐殺女嬰案件，一名11個月大女嬰在保母家疑遭虐待，頭部重創死亡。保母昨日與丈夫到靈堂下跪道歉，死者父親卻對保母的態度非常不滿，認為對方一直隱瞞事實，又狠批對方假哭，「一滴眼淚都沒有」。

家屬批保母隱瞞事實

昨日保母在丈夫的陪同下，到靈堂向家屬下跪道歉。兩人出現令女童父母感憤怒，忍不住怒斥：「不要再說謊」、「你承認、還原事件我們都可以原諒，只是要一個真相」、「講話啊！不要說對不起，說你們怎樣害死她的，我女兒就躺在這裏」。有家屬不斷在兩人身旁說「妹妹、妹妹，大家幫你討一個公道，壞人來了喔，要記得去找他們」。

期間保母情緒激動嚎哭喊叫，卻被女童父親狠批「假哭」，「一滴眼淚都沒有」。保母聽到之後指自己因患病而淚腺壞掉：

我沒有眼淚，沒辦法哭出來。

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女童腦部重創死亡

女童懷疑被虐事件發生於本月13日早上，女童父親駕車送她到保母家，一路上女兒都開開心心，兩父女更拍了很多照片。翌日早上10時，父親收到保母來電，指女兒「撞到頭」，已即時送往醫院搶救。女嬰腦部受重擊、雙眼出血，經過4個多小時搶救後不治。

在女兒搶救期間，兩夫妻追問保母女兒如何受傷，保母前言不對後語，一時說女嬰自己跌倒，一時又說自己抱起女嬰時摔倒。由於保母家沒有裝CCTV，女嬰父親沒法得知事件真相。

事件發生後，女童父親透過社交媒體心痛地向女兒致歉，指自己找了沒良心的保母，才讓女兒受罪：

爸爸永遠記得妳的到來，來生爸爸再還妳債，希望有天再續父女情。

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責任編輯︰王明芳